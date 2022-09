BLACKPINK estrenó el video de Shut Down y el álbum BORN PINK

Después de casi dos años de hiatus, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa enloquecieron a BLINK con su nuevo trabajo en conjunto y el video oficial del tema principal. “Las cuatro brillamos más cuando estamos juntas”.

Después de dos años de trabajo duro y en silencio, BLACKPINK lanzó su segundo álbum completo BORN PINK el 16 de septiembre de 2022. El álbum incluye un total de ocho canciones entre la que se encuentra el tema principal “Shut Down”. Los fans hicieron explotar las redes, llevando a tendencia mundial los nombres de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

Al tratarse de un regreso con el grupo al completo después de unos dos años, las expectativas de las miembros son excepcionales. BLACKPINK está decidido a mostrar un estilo más sofisticado a través del nuevo álbum. Y lo lograron. Mas feroces y maduras que nunca Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa demuestra, una vez más, que no han venido a jugar. Himnos de rock and roll, hip-hop old school, una balada demoledora y una vuelta a los 80 forman parte de la obra maestra que es BORN PINK.

“No quieres estar en mi lado malo, así es, me estoy deslizando, montón de aspirantes que quieren ser yo, yo tres si fuera tú”, reza una parte del tema principal. El vídeo va por buen camino ya que tiene más de 7 millones de visitas tras 66 minutos de haber sido lanzado. A las dos horas, el video de Shut Down había superado las 11 millones de visualizaciones.

Qué canciones tiene BORN PINK

El álbum tendrá ocho canciones e incluye los temas “Pink Venom”, “Shut Down”, “Typa Girl”, “Yeah Yeah Yeah”, “Hard to Love” (Solo Rosé), “The Happiest Girl”, “Tally” y “Ready For Love”.

La nota de color es que Jisoo y Rosé están acreditadas por la canción “Yeah Yeah Yeah”. Por otro lado, Teddy Sinclair, letrista de ‘Kiss It Better’ de Rihanna y más, tiene créditos de escritura en la pista 6, The Happiest Girl.

En diálogo con los medios, Lisa (25) dijo sobre el nuevo trabajo discográfico: “Como es un álbum en el que hemos trabajado mucho durante mucho tiempo, estoy muy emocionada. Desde que la canción de pre-lanzamiento ‘Pink Venom’ gustó y fue disfrutada por tanta gente, nosotras también estábamos emocionadas. Gracias a esto, pudimos volver con una buena sensación de tensión. Quiero recompensar más a los fans, así que tengo curiosidad por conocer sus reacciones”.

Sobre el proceso, Jennie (26) expresó: “Como siempre, trabajar con las chicas fue divertido. Desde el principio de la reunión de concepto hasta el último momento de la grabación, no dejaron de surgir nuevas ideas. Al examinar con más detalle los pensamientos y sentimientos de cada una, pudimos sacar algo de lo más profundo. Intercambiamos opiniones entre nosotras y nos dimos cuenta de que las cuatro brillamos más cuando estamos juntas. Sobre todo, fue muy reconfortante y divertido trabajar con productores de YG que nos conocen bien. Estoy muy satisfecha porque parece que está lleno de obras creadas al compartir la sinergia musical”.

YG Entertainment dijo sobre el video de Shut Down: “El mayor costo de producción en la historia de YG se invirtió en el MV ‘Shut Down’. Un escenario abrumador y efectos visuales espectaculares causarán una adicción intensa”.

Por qué Shut Down es la canción principal de BORN PINK de BLACKPINK

Cuando les preguntaron sobre cuál fue su primera impresión de la canción “Shut Down”, Lisa tomó la posta y reveló: “Nos reunimos todos en el estudio de grabación y escuchamos juntos la maqueta de la canción. Cuando empezó la introducción, todos los miembros parecían mirarse fijamente sin decir nada. A través de los ojos de los demás, decíamos: ‘¡Esta es la canción principal! Mientras la escuchaba, me imaginaba naturalmente la actuación. Así nos convencimos de que BLACKPINK estaba bien representada y de que era el tipo de música que BLACKPINK podía expresar bien”.

“Shut Down es una canción que lleva el carisma constante de Blackpink al siguiente nivel. La armonía de los ritmos clásicos y de moda del hip-hop es impresionante y tiene un encanto nuevo y adictivo. La coreografía puntual de ‘Shut Down’ parece intuir también un factor de diversión. Espero que las emociones y el estremecimiento que sentimos por primera vez puedan transmitirse a todos los que escuchen la música”, manifestó Jennie, rapera principal del grupo.

Sobre BORN PINK, Rosé (25) indicó: “Si ‘The Album’ se centraba únicamente en la música, este álbum ha intentado expresar la esencia de BLACKPINK como su título ‘BORN PINK’. Intentamos proteger la identidad original de BLACKPINK. Utilizando una base de sonido hip hop, combinamos varios géneros y repetimos un sinfín de variaciones mientras nos centramos en expresar el color único de BLACKPINK. Estoy segura de que la música de ‘BLACKPINK’ es algo que nunca había visto antes, y no me lo esperaba. Todas estuvimos especialmente confiadas mientras se hacía este álbum. Así de bien nos hemos preparado”.

“Estamos ocupadas, pero también es muy gratificante. Ver a nuestros fans que se alegran cada vez que las cosas que hemos preparado salen a la luz una a una, me da fuerzas y me hace sentir que estoy recuperando energía. Habrá muchos escenarios que se estrenarán en este concierto. Ha pasado un tiempo desde nuestra última gira mundial, así que todas las miembros y el personal están trabajando duro para prepararse. ¡BLINK! ¡Nos vemos pronto! Los extraño”, agregó la vocalista principal.

