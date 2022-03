Biden y Xi Jinping hablaron sobre la invasión a Ucrania. Hablaron durante casi dos horas mientras la Casa Blanca busca disuadir a Beijing para que no dé asistencia militar o económica a Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe del régimen chino, Xi Jinping, conversaron por videollamada este viernes para abordar el conflicto en Ucrania. Ambos hablaron durante casi dos horas mientras la Casa Blanca buscaba disuadir a Beijing de brindar asistencia militar o económica para la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue el primero en emitir una lectura de la conversación en video, deplorando el “conflicto y la confrontación” algo que no representaba el interés de nadie, aunque evitó responsabilizar a Rusia por la invasión y el baño de sangre. “Los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son lo que más debe atesorar la comunidad internacional”, le transmitió Xi Jinping a Biden según el medio estatal chino CGTN America.

Durante la reunión, Joe Biden describió las “consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia mientras esta lleva a cabo ataques brutales contra las ciudades y los civiles ucranianos”, informó este viernes la Casa Blanca.

“El presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis. Los dos líderes también coincidieron en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación para gestionar la competencia entre nuestros dos países”, dijo la Casa Blanca.

Ambos expresaron su deseo de “mantener abiertos los canales de comunicación”, durante esta conversación.