Biden promete sacar a todos los estadounidenses de Afganistan

Estados Unidos no va a dejar a ningún estadounidense en Afganistán, aún si para eso debe dejar fuerzas en Kabul por más tiempo de lo acordado, afirmó hoy el presidente Joe Biden, que confirmó que los talibanes traban la salida del país de los afganos aliados de Washington, como había advertido antes el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

“Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos vamos a quedar para sacarlos a todos”, remarcó Biden, sin entrar en detalles acerca de cómo se prorrogaría la retirada de fuerzas que su país debe terminar el 31 de este mes.

El mandatario le dio a la cadena ABC News la primera entrevista desde que los talibanes tomaron el domingo la capital afgana, y provocaron un éxodo entre los extranjeros y sus aliados afganos, en medio de escenas de pánico.

Los talibanes se mantienen al margen mientras efectivos estadounidenses están llegado para asegurar el aeropuerto de Kabul y organizar las evacuaciones, pero los insurgentes controlan el resto de la ciudad y deciden quién pasa y quién no.

Las fuerzas extranjeras, mientras, tienen una capacidad muy limitada para maniobrar de manera segura más allá de los límites del aeropuerto.

Biden dijo que después de dos décadas de guerra no podía haber una salida fácil de Afganistán. “La idea de que, de alguna manera, había una forma de haber salido sin que se produjera el caos, no sé cómo eso es posible”, sostuvo.