Biden cierra una Cumbre de las Américas marcada por las diferencias

El presidente estadounidense y sus pares del continente prevén aprobar una serie de declaraciones con compromisos de acción sobre democracia, economía, clima, inmigración y preparación para las pandemias por venir.

Jefes de Estado y de Gobierno cerraban este viernes en Los Ángeles una polémica Cumbre de las Américas pensada para reconectar a Estados Unidos con el hemisferio pero que pronto exhibió abierta discordia entre Washington y una región en pleno viraje político.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y sus pares del continente aprobarán esta tarde un comunicado final del encuentro con compromisos sobre democracia, economía, clima y pandemias por venir, así como una declaración con un plan de acción para los países que acogen grandes cantidades de migrantes y refugiados.

Pero la cumbre se acerca a su fin con más pena que gloria tras haber exhibido serias diferencias entre Biden y otros mandatarios, sobre todo tras la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerarlos dictaduras.

Esto derivó en la ausencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de varios países, entre ellos algunos centroamericanos y de Bolivia.

El tema de las exclusiones, que parecía haber quedado atrás con una serie de anuncios de iniciativas estadounidenses para promover el desarrollo de la región, reapareció ayer en la apertura de las sesiones plenarias luego de que Biden defendiera de manera indirecta la decisión con una abierta defensa de la democracia.

Pero apenas culminó el discurso del anfitrión, el presidente Alberto Fernández y el primer ministro de Belice cuestionaron la decisión de las exclusiones.

El mandatario chileno, Gabriel Boric, joven dirigente de izquierda que asumió este año, retomó la polémica en la reanudación de las sesiones plenarias en el último día de la cumbre.

“Acá debiéramos estar todos y no estamos todos, no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, afirmó, y agregó que la exclusión solo “fomenta el aislamiento y no da resultados”.

“Sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes (…) la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua, o la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”, sentenció.