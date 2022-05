Bibliotecas en estado de alerta

Sus representantes de todo el país reclaman que se reforme la ley 27.432. De esta forma a fin de año no se reducirían sus fondos. “Lo que se pretende es que sea tratada de forma inmediata por la Cámara de Diputados. Así, el subsidio para concurrir a la Feria a comprar libros tendría continuidad por 50 años”, expresa Liliana Alaniz, Directora de Bibliotecas Populares de SJ.

Aprovechando el arribo de representantes de todas las bibliotecas populares a la Feria del Libro en CABA, se hizo la asamblea anual de la CONABIP, que es el organismo que las agrupa.

Además de la elección de autoridades se trató el pedido de derogación de la ley 27432, artículo 4.b. Por este tema, en la Feria se pueden varios carteles. Todos coinciden en el mismo reclamo.

Tiene que ver con los recursos específicos, de subsidios a las bibliotecas populares, para que puedan viajar una vez al año a la Feria del Libro, para la compra. Esta quita de recursos tiene fecha límite, el 31 de diciembre de 2022.

De San Juan, la directora de Bibliotecas Populares, Liliana Alaniz, se mostró alineada con este pedido. “Lo que se pretende es que sea tratada de forma inmediata por la Cámara de Diputados. Ya tiene media sanción. Se pretende una continuidad por 50 años y no que termine en este”, esgrime Alaniz.

Las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas creadas por iniciativa comunitaria. En todo el territorio nacional ofrece servicios y espacios de consulta.

“Si este proyecto no avanza, sería la última feria a la que concurren las bibliotecas del país a la compra de libros, ya que no podrían venir más. Se sacaría este beneficio con el que la CONABIP subsidia a cada biblioteca popular para que lleguen a la Feria, por ejemplo a comprar con convenios material al 50 por ciento de su valor. Esto sirve para actualizarlas y multiplicar la oferta”, agrega.

Estos espacios culturales son dirigidos y sostenidos por sus socios y socias y brindan información, educación y recreación. Sin el apoyo permanente de la CONABIP la gran mayoría de ellas podría desaparecer.

Pero eso no es todo. “También se quitarían los subsidios para proyectos, y más, la quita de fondos podría incluso a provocar los cierres de muchas de ellas”, dice la Directora.

SAN JUAN SIGUE MARCANDO PRESENCIA

Con un stand propio en el Pabellón de las Provincias, se pone de manifiesto el valor de la producción editorial y los autores sanjuaninos, nuestra cultura e idiosincrasia bajo el lema “San Juan, el ventanal de Cuyo”. Esta semana continúan exponiendo más de 350 títulos pertenecientes a más de 700 autores sanjuaninos.