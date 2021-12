Biasotti se puso la Azul

Después de 11 años volvió a entrenar en el estadio 12 de octubre y se puso como objetivo salir campeón con Unión. Desde que se fue el club no ganó nada. Hay esperanza en Villa Krause.

El ídolo de Villa Krause y de Unión está de regreso y no viene de paseo ni a calentar bancos. Lo dijo el jueves cuando salió de la reunión con Peña y Aguzzi.

Ayer después de terminar la práctica habló de las sensaciones.

“Cuando venía para el club no sabía con que me iba a encontrar , se me pasaron mil cosas por la cabeza. La verdad que yo quiero mucho a este club. Desde que vine por primera vez a la provincia y entré a esta cancha, vi la gente como alentaba me enamoré. Acá fui muy feliz”, empezó relatando Carlos mientras terminaba de guardar en su bolso la ropa de entrenamiento.

Como siempre en todos los clubes donde estuvo fue uno de los primeros en llegar. Se cruzó con un par de hinchas con los que se abrazó.

“Se a donde vengo pero se también que los hinchas están pidiendo un campeonato. Estamos muy cerca de empezar la Copa de Campeones. Ese es mi primer objetivo, a eso apuesto. Se que el plantel es joven pero también se fueron muchos jugadores al Regional que en un par de semanas termina la primera etapa” comentó Carlos mientras entregaba en la utilería la camiseta.

“Viste como está sudada, mirá no hay un kilo de mas. Se han caído un poco el pelo pero las manos están intactas y ni te cuento el físico. Estoy fuerte y con muchas ganas de entrenar. Me gustó que este un entrenador de arqueros, no solo por mi sino también los pibes que necesitan alguien que los guíe” reflexionó Biasotti.

A los 47 años está intacto el arquero y se lo pudo comprobar en la práctica que no aflojó nunca y ni un respiro se tomó.

Ya dio el primer paso el portero y ahora espera por otro que es jugar. “Se los hinchas van a llenar la cancha y me gustaría verla como en la final del 2009.

LA CIFRA

32: Son los clubes que jugarán la Copa De Campeones. Por la Liga sanjuanina participarán San Lorenzo de Ullum y San Martín ademas de Unión.