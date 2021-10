Beto Casella destrozó a Yanina Latorre

El conductor de Bendita defenestró a la angelita, quien apuntó contra su compañera por las fuertes declaraciones que realizó sobre Susana Giménez.

En la última emisión de Bendita TV (El Nueve), Beto Casella disparó contra Yanina Latorre después de que esta criticara a Edith Hermida por sus dichos sobre Susana Giménez. “Sos la menos indicada”, sentenció.

La relación entre la panelista de LAM y el conductor de El Nueve no es para nada buena desde hace ya tiempo. Incluso, Yanina Latorre, en mayo del 2020, inició acciones legales en contra de Beto Casella debido a los fuertes trabajos especiales que hacían en Bendita sobre ella. De esta forma, el periodista tenía “prohibido” nombrarla en su grilla de “temas del día”.

Sin embargo, en esta ocasión, no sólo la nombro sino que, también, fue bastante efusivo al referirse a ella. Harto de los cruces con la contadora pública, Casella le respondió con un tono poco “amigable”: “A las ‘angelitas’ las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co… a una, que has tratado de conch… seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar”.

“En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?”, sumó picante.

Y con el mismo tono, Beto concluyó: “Este es el respeto que nos merecés, Yanina Latorre. Vos no podés decir nada de estos temas. ¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a las mujeres? Estamos un bloque entero”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Edith Hermida

Ayer, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) tras mostrar un tape de las declaraciones de la histórica panelista de Bendita contra la diva televisiva, la esposa de Diego Latorre salió a la carga: “Lo que dijo Edith es una falta de respeto. Le llegás a decir ‘burro peligroso’ al jefe de ella y te manda carta documento… Casella tiene un problema conmigo y ella se sumó a ese problema. No es independiente. Edith repite todo, es un programa de gente chupamedia”.

En una entrevista en Uruguay, la legendaria conductora se refirió a la vacuna contra el Covid y los impuestos en Argentina y la locutora la destrozó. “Yo me pregunto si todas estas cosas que dice no tienen un costo. Le preguntaría a la gente si la siguen queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, si la siguen bancando”, comenzó diciendo Edith Hermida, el pasado martes, furiosa al ver el informe de “Bendita” sobre La diva de los teléfonos.

“Ella, por ejemplo, dice ‘yo sentía que no me podía contagiar porque tengo puesta la vacuna Pfizer’ y eso es equivocado 100%. No tiene nada que ver. O sea, es bruta Susana. Yo también lo soy, pero Susana es peligrosamente bruta”, lanzó la periodista enardecida.

Para concluir, la panelista disparó: “Todo lo que dice es antipático”. Y siguió: “A mí me gustaría escuchar a la gente, que la sigue, que la quiere. ¿Qué opina de las declaraciones de la diva?”. Yo lo veo y me da bronca. Yo la escucho y digo ‘¿cómo puede decir estas cosas?’. Me parece gagá o ridícula”, cerró.