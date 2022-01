Berta Kleingut de Abner escribe a su padre muerto en el Holocausto. Hace poco he cumplido años, oventa y uno. Amo la vida. Estoy agradecida y podría decir que también estoy en paz.



Sin embargo, siento hondo dentro de mí el llamado de una deuda moral.

Al abrir el viejo álbum hogareño de fotografías experimento la renovada impotencia de no haber conocido a nadie de la familia de papá. Trato de adivinar quién es quién en imágenes austeras, de rostros carentes de sonrisas.

Hubo cartas desde distintas ciudades de la Polonia natal, en polaco, alemán, idish, firmadas por el padre y la mamá: Jaime y Regina; por los hermanos Justina, Sara, Salomón, Isaac, dirigidas a Esther y Natan, los únicos hijos-hermanos que pudieron emigrar a América.

Cartas paulatinamente más breves devenidas en tarjetas sin sobre, con el sello swástico. Hasta 1941. Después, silencio total.

Fui dándome cuenta de que en el centro de mi energía renovada incesantemente energía y vocación por aprender y compartir la Belleza, la Verdad, de la literatura y de las artes siempre estuvo la figura de mi padre, dotado para la música y la plástica, la figura del despojamiento y la soledad.

Hay un poema de Cortázar, “Para leer de forma interrogativa” que se me destiló como cauce a estos versos míos que por fin puedo escribir:

A la memoria de mi padre Natn Kleingut

“¿?”

¿Has comprendido/pero de verdad has comprendido/ el dolor del hambre la sed la tortura de la carne/ el desprecio por el mero hecho de haber nacido/

Has oído el latido de tus venas de las venas de toda tu/ familia

camino al matadero de los baños./

Has tragado mientras respirabas/ las oleadas de gas envenenado./

Has dormido tu agonía perseguida/ sin el abrigo de un posible sueño de huida./

Has mirado sin un pestañeo/

cómo se muere cada día privado de esperanza./

Has podido saber como un golpe hacia el abismo/ que tu única estrella conocida/ ha sido la estrella amarilla de David/ capaz de convertir el azar en destino?

* Doctora en Letras y destacada referente cultural de SJ