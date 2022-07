Benjamín Agüero presentó a su novia. A los 13 años, hijo de Gianinna Maradona y de Sergio Kun Agüero anunció públicamente que sale con una compañera del colegio.

Benjamín Agüero tiene apenas 13 años, pero sabe que, desde que nació, todos sus movimientos están en el centro de las miradas. Con Diego Maradona de abuelo, mamá Gianinna y papá el Kun Agüero, difícil que sea de otro modo.

Es por esto que, desde que era un niño, su exposición pública y mediática fue bastante cuidada por sus papás. De hecho, recién en enero de 2021 Benja abrió su cuenta oficial de Instagram, por el momento administrada por su padre, donde principalmente comparte fotos con sus progenitores y contenido futbolístico.

Es que hace un tiempo que el chico se propuso seguir los pasos del Diez y de Sergio Agüero y empezó a jugar en las divisiones inferiores de Tigre, donde cada tanto es noticia y se hace viral por sus goles, que tienen una repercusión inusitada por obvias razones.

“Después me escribió del teléfono de la madre, hizo dos goles. El primer gol no lo grabó. Ese era el segundo gol. Bien, metió bien el enganche, después de zurda. Lo que sí, al principio la paró mal, se le va un poco larga, pero la terminó resolviendo bien, pateando de zurda”, comentó el ex jugador de la Selección sobre la performance del chico, en una transmisión de Twitch.

Hasta ahora, no se sabía mucho más de la vida privada de Benjamín. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas porque el adolescente se decidió a blanquear sus sentimientos para con una compañera del colegio con la que empezó a salir.

Benjamín subió una selección de fotos con la chica a sus historias de Instagram donde se los ve muy juntos y románticos, y sumó un dulce mensaje de cumpleaños donde dejó todo muy claro.

“Feliz cumpleaños a la mejor novia del mundo. Te amo muchísimo y espero que la hayas pasado re bien. Te amo”, expresó a corazón abierto el nieto de Claudia Villafañe, por estos días revolucionado, también, por el nacimiento de su prima Azul, la segunda hija de Dalma.

“¡Qué felicidad, hijita! Bienvenida, Azul, a este mundo. ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!”, escribió en sus historias la tía de Benjamín, a horas de la llegada al mundo de la beba.