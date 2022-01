Benedetto vuelve a Boca. El delantero llegará el jueves a la Argentina para ser presentado como el primer refuerzo de Boca. “Dije que volvería y cumplí con mi palabra”, aseguró Benedetto.

Darío Benedetto vuelve a Boca. El delantero, que brilló con la camiseta Xeneize entre 2016 y 2019, ya tiene todo acordado y el jueves estará en la Argentina para firmar su nuevo contrato con el club. De hecho, el Pipa rompió el silencio y reconoció públicamente su regreso.

“Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, manifestó esta mañana en diálogo con medios españoles, tras despedirse del Elche.

Benedetto explicó que se va de Elche con la necesidad de volver a sentirse importante y eso es lo que buscará en Boca. “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, manifestó el Pipa.