Belén Ramet, de San Juan al mundo

Próximamente se vienen nuevos lanzamientos musicales de la cantante en todas las plataformas de música internacionales. También está ensayando para un concierto con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ este mes.

Desde principios de este año, Belén Ramet está grabando. Y se la nota feliz. Cuenta que no tenía material solista grabado porque “siempre he participado con otros artistas, entonces empecé a trabajar para poder lanzarlo”.

La idea de Belén es subir sus materiales en todas las plataformas de música internacionales. “La que más se utiliza es Spotify, es la vía por la que los músicos estamos en contacto con nuestro público, los discos físicos casi no se ven”, cuenta la artista.

“Es muy lindo que la música esté disponible de la manera más directa, compartir es fundamental. El primer single que subí es ‘Guitarra, dímelo tú’ de Atahualpa Yupanqui. Estamos estrenando estos canales nuevos para compartir música. Siento que hoy en día le hace falta música y poesía al mundo más que nunca, la humanidad está herida y a veces siento que todos estamos faltos de nutrición emocional y la música, la poesía, la literatura, el arte son los que nos pueden acercar y enaltecer como seres humanos”.

“Hay que trabajar mucho para utilizar los canales digitales para estar cerca del público. Todos esto se fue gestando en la pandemia en todo el mundo, y me va a acercar mucho a la gente que me escucha en Europa, México, Perú, Chile, y en toda la Argentina. Me siento una artista muy querida y bendecida y amo hacer lo que hago. Siento que voy sanando un poco el mundo con cada canción”.

Más proyectos

Belén también está trabajando en un disco de Piazzolla junto a Julieta Romero al piano y en otro EP junto a dos maestros del jazz: Mtro Pedro Casis (trompeta de provincia Santa Fe) y Mtro Fernando Gualini (guitarra de Provincia de Corrientes). “Se viene la presentación del disco de Piazzolla que ahora está en etapa de masterización por las plataformas, siempre estoy tratando de traer un poco de belleza a este mundo tan herido”, destaca la cantante.

Además, Belén está ensayando para el concierto con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, dirigido y escrito por el Mtro Alberto Velasco juntos a solistas de San Juan, Mendoza y Bs As. para el 23 de septiembre.

“Será un concierto con música de películas de Disney y Broadway, con un grupo fantástico de compañeros que quiero mucho, dirigidos por el maestro Alberto Velazco quien ha escrito la música y dirigirá la orquesta ese día”, explicó Belén.

Quien quiera escucharla, puede hacerlo a través de todas las plataformas musicales internacionales: Spotify, Amazon, Anghami, Apple Music, MediaNet, Boomplay, Deezer, Instagram/Facebook, YouTube Music, iHeartRadio, ClaroMusica, iTunes, Joox, KKBox, Kuack Media (beta), NetEase, Qobuz, Pandora, Saavn, Spotify, Tencent, Tidal, TikTok/Resso/Luna, Triller (beta), Soundtrack by Twitch, Yandex Music (beta).