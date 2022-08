Beccacece y Gallardo, nuevamente enfrentados

Los entrenadores tuvieron chispazos en el último choque y se vuelven a ver las caras. River y Defensa se enfrentan por los octavos de final en la provincia de Chaco. Juegan a partir de las 21.30, dirige Echavarría.

River y Defensa y Justicia se miden por los octavos de final de la Copa Argentina. Es un partido que marca el reencuentro entre los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece tras el cruce que protagonizaron y que se reavivó en los últimos días.

Juegan en el Estadio Centenario de Resistencia, en Chaco, a las 21:30, con Pablo Echavarría como juez principal y la televisación de TyC Sports.

El Millo, que viene de empatar con Tigre 1 a 1 por la Liga Profesional, en 16avos. de la Copa Argentina eliminó a Barracas Central. Mientras que Defensa y Justicia derrotó por 2 a 1 a Banfield en el torneo y en la Copa Argentina hizo lo propio por 1 a 0 sobre Argentinos Juniors.

El partido tendrá un condimento especial porque se volverán a ver las caras Gallardo y Beccacece luego de la discusión que tuvieron en el último enfrentamiento y de las declaraciones del técnico del elenco de Florencio Varela en la semana.

“Cuando se creyó con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí”, declaró Beccacece.

Días más tarde, el técnico de Defensa y Justicia suavizó el cruce y afirmó: “Vamos a jugar contra el mejor equipo y el mejor entrenador de los últimos diez años. No tengo nada personal con Gallardo”.

En cuanto a la alineación, River no podrá contar con Héctor David Martínez pese a que ya tiene el alta médica, debido a que fue expulsado frente a Barracas.