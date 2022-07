Battaglia, su ida de Boca y un mensaje para Riquelme

El ex entrenador “Xeneize” Sebastián Bataglia, analizó su salida del equipo de la Ribera y reconoció estar dolido por situaciones suscitadas. “”No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos”, afirmó.

Sebastián Battaglia, despedido en forma intempestiva de la dirección técnica de Boca Juniors hace 15 días, como saldo de la eliminación que sufrió el equipo de la Copa Libertadores, admitió este viernes que “le dolió la forma en que tuvo que irse del club” en su reaparición en los medios luego de haber sido cesado en el cargo.

“Me dolió la manera y la forma en que tuve que irme de Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté, me hubiera gustado que ahora sea de la misma manera, que hablemos un poco más, como debe ser”, confesó Battaglia, nacido en Santa Fe hace 41 años.

El exDT de los “Xeneizes” fue despedido el 7 de julio pasado luego de la eliminación de Boca en los octavos de final de la Libertadores a manos de Corinthians, de Brasil, tras haber caído dos días antes en una serie de penales en La Bombonera.

“No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Tengo mis convicciones y acepto las decisiones”, añadió el santafecino en una entrevista que concedió a Animales Sueltos, el ciclo que se emite por América TV.

#Bataglia. #Boca