Battaglia dio a conocer un sorpresivo comunicado

El técnico habló algunos pocos minutos frente a la prensa luego del entrenamiento y no aceptó preguntas. “Estamos todos tirando para el mismo lado y siempre queremos lo mejor para el club”, afirmó.

Sebastián Battaglia brindó esta mañana un sorpresivo comunicado frente a la prensa en el que no aceptó recibir preguntas. El director técnico de Boca simplemente quiso desmentir los rumores periodísticos que indican que la relación con Juan Román Riquelme no pasas por un buen momento.

Las versiones se agigantaron ayer y hasta empezaron a poner en duda la continuidad del entrenador luego de fin de año. Los dos protagonistas aseguraron que no hay conflicto y hasta vieron juntos el partido de la Reserva frente a San Lorenzo en el predio que el club tiene en Ezeiza.

En caso de lograr la Copa Argentina y/o conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el técnico acrecentaría sus chances de continuar en el cargo. Sin embargo habrá que esperar la evaluación que realice el sector liderado por Riquelme para conocer la determinación final.

EL COMUNICADO DE BATTAGLIA EN BOCA

Hace 16 partidos que nos ha tocado estar al frente del primer equipo de Boca Juniors, que para mí es un objetivo y una responsabilidad muy importante. Así lo tomé de esa manera desde el primer día, con las ganas y responsabilidad que se merece estar al frente de esta institución.

Estoy muy agradecido con la oportunidad que nos han dado, a mí y al cuerpo técnico para buscar los objetivos. Hoy podemos decir que estamos en una final de Copa Argentina y dentro de la Copa Libertadores en la tabla anual. Quedan todavía partidos por jugar, pero los objetivos por ahora se van cumpliendo y eso me pone muy contento. No solo a mí sino a todos los que trabajamos en el club.

Estamos todos tirando para el mismo lado y siempre queremos lo mejor para Boca, por más que a veces se digan otras cosas. Eso que quede bien claro. Hemos vivido muchos años en esta institución siendo jugadores y siempre vamos querer lo mejor par Boca.

Quería decir estas palabras. Gracias por escucharme. Estoy muy pero muy contento de estar al frente del equipo y ojalá podamos cumplir los objetivos. Y muy agradecido de la oportunidad que me han dado.

RIQUELME, BATTAGLIA Y EL EPISODIO DEL MICRO EN BOCA

Luego de la derrota frente a Gimnasia, el 30 de octubre en la Bombonera, varios de los jugadores ya habían dejado el vesuario cuando Román los citó para una reunión. Si bien todos los protagonistas coinciden en que las palabras fueron de aliento, la situación habría generado cierta rispidez con el técnico.

Algunos días más tarde, y como para calmar las aguas ante las repercusiones que había tenido el hecho, Battaglia y Carlos Izquierdoz brindaron una conferencia de prensa. Sin embargo, el capitán fue quien tomó la palabra y la pasiva postura del entrenador generó todavía más dudas sobre su relación.

LA IRONÍA DE BATTAGLIA EN BOCA: ¿CONTRA RIQUELME?

El director técnico dejó una polémica declaración, luego de la victoria frente a Argentinos en Mendoza que lo clasificó a la final de la Copa Argentina. “Me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario”, fue su última frase en clara alusión al episodio del micro ocurrido el sábado anterior.

RIQUELME, SOBRE EL FUTURO DE BATTAGLIA EN BOCA

El vicepresidente del club fue contundente. “Miguel (por Russo) se fue un día y esa tarde presentamos a Sebastián hasta diciembre. Si decíamos que era un interinato se hubieran nombrado 74 técnicos que podrían venir. Soñamos que esté por muchísimos años. Es su club, su casa”, afirmó.