Basualdo: “El problema no es la deuda con el FMI sino el déficit”

El senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, anticipó su voto a favor del Acuerdo con el FMI.

Basualdo porque considera que cumplir con los compromisos asumidos “es generar confianza, lo que significa la única oportunidad de Argentina de salir adelante, de crecer, seguir exportando productos, trabajando con los mercados internacionales y acceder a créditos a una tasa de interés razonable”.

En este sentido, en el recinto argumentó: “¿Saben cuánta plata hay fuera del sistema hoy, en los colchones o en cajas de seguridad? Si nosotros fuéramos creíbles el argentino en vez de pagar una caja de seguridad se sentiría orgulloso de tener un bono de este país y no tendríamos que pedir prestado al fondo ni a nadie, pagaríamos con la nuestra. Y en lugar de que ese hombre pague una caja de seguridad o se arriesgue a que le roben sus ahorros, tendría un interés de 3 o 4 puntos y no necesitaríamos préstamos de ningún fondo, sino que sería suficiente con que los argentinos confiemos en nuestro propio país”.

Asimismo, agregó: “La semana pasada en el debate de diputados se veían los carteles “no al pago”, quiero recordar que acá no le estamos pagando al fondo, estamos refinanciando, y pidiendo 5 mil millones de dólares más, a una tasa accesible del 4%, imagínense hoy si tuviéramos que pedir ese monto en otro lado a cuánto nos lo darían, al 20%, 5 veces más y no creo que nos presten ni al 20%”.

“Si no tuviéramos un acuerdo con el FMI, estaríamos pidiendo plata en otro lado y lo mínimo que tendríamos que pagar de tasa de interés sería un 20%”, analizó. Y agregó: “Los 40 mil millones que se van a financiar, representan tan solo el 11% de la deuda externa total. Si no nos comportamos seriamente ahora, ¿Cómo vamos a pagar el resto de la deuda? ¿Con bonos que no vamos a honrar, o tomando más deuda a una tasa muy superior? Si no respondemos ante los compromisos asumidos, se destruye la confianza, la capacidad de crédito y se pierden oportunidades de crecimiento”, subrayó el senador sanjuanino.

Por otro lado, expresó: “Lo que más nos gusta es descalificar, los políticos a los privados y los privados a los políticos. Acá alguien crece económicamente, genera empleo y paga impuestos, y parece que fuera un pecado. Por otro lado, a quien invierte y compra un bono argentino le decimos especulador, un buitre. En el exterior los americanos se sienten orgullosos de comprar un bono del fondo americano, de su propio tesoro. Comparando con la parte privada, el fondo es como un banco de primera línea que presta plata más barata, entre comillas, pero nos pide balances, auditorias y el fondo de cajas. Y si decimos no quiero darle el balance al banco, no quiero que me hagan auditorías, y me peleo con el banco de primera línea, me voy a un crédito personal que no me pide nada, pero me arranca la cabeza, cobrando tasas 4 o 5 veces más”.

