Basterra: “Para desarrollar la producción es importante la sinergia entre sectores”

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra estuvo en San Juan, en la presentación del Plan Ganadero. El funcionario nacional destacó la necesidad de armar estructuras tanto productivas como financieras para limar las asimetrías que se pueden producir en el caso de la ganadería en las provincias extrapampeanas

En el país como a raíz de la sojización de la Pampa Húmeda y de otros sectores del norte argentino a sufrido cambios importantes en lo que tiene que ver con la producción ganadera. Es que los ganaderos se tuvieron que reconvertir y adaptar el sis

tema productivo ganadero a otros esquemas diferentes a los que habitualmente se aplican en la Pampa. Este es el caso de provincias como San Juan que entre otras cosas optaron por corrales de engorde – feed lot- y también se contó con el estado local para la construcción de una moderna planta de faena y frigorífico que en la actualidad se encuentran en manos de empresario sanjuanino.

En este contexto, el ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero Luis Basterra que está en San Juan y participó de la presentación del Plan Ganadero Nacional junto al gobernador Sergio Uñac, afirmó que “Lo más importante es que quienes operan el territorio definan cual es el modelo que tienen que seguir, si son sistemas de riego para la generación de forrajes, si parte de este hay que traer núcleos de afuera”. Por ello la importancia de los espacios de diálogo como el que se generó esta mañana en el que participaron regionalmente referentes de Mendoza, San Luis y San Juan, en los que se expresó cual es la realidad de la ganadería, sobre todo la bobina, en la región de Cuyo.

El funcionario manifestó que para que haya crecimiento de los locales hay que hacer una reformulación porque no h

ay escala para producirlo de manera económica, pero si de generar forrajes para una ganadería que pueda satisfacer las necesidades de los sanjuaninos”. Agregó que también se van dando nuevas opciones como “la ganadería regenerativa que puede ser una oportunidad para promocionar modelos de producción que en el contexto internacional son demandadas, porque terminan siendo capturadoras de carbono más que emisoras- gases efecto invernadero-. “Es ahí donde está la clave del concepto federal”

La ganadería regenerativa es un proceso mediante el cual se le permite a la naturaleza de manera progresiva mejorar la capacidad de pastura para crear biomasa y con esto atender las necesidades nutricionales de los animales”.

Basterra al analizar el trabajo de relación que tienen que tener con los sectores recordó que “en su momento he tenido que cumplir una función provincial y todo se potencia, cuando hay una sinergia entre el gobierno nacional y provincial”.

El ministro plantea que “en la producción la generación de lineamientos viene de abajo para arriba”, donde los actores del sector tienen una importante participación.

Atendiendo a las nuevas necesidades de una ganadería que tuvo que migrar a provincias extra pampeanas a raíz de los avances de la soja en la Pampa Húmeda afirmó que “sin dudas llegó a muchas provincias y también es una realidad en el norte argentino”. Basterra manifiesta que en el caso del Norte “si la soja desplaza a los pequeños productores es una oportunidad pero también es una amenaza. El planteo es cómo hacer para que esos nuevos actores no desplacen sino que sinergicen la actividad”.

El ingeniero Basterra cuenta que “muchos de esos nuevos actores vienen con capital y acceso a nuevas tecnologías y pueden contribuir a que se generen modelos eficientes que pueden ser reflejados en otras escalas”. Es por esto que “para equilibrar a estos modelos está el papel del Estado, agricultura familiar, los pequeños y medianos productores y los grandes productores”. Es por esto que el planteo es determinar cual es la forma que “a cada uno de estos sectores le permita satisfacer las necesidades. Para la gran empresa es el capital; la agricultura familiar es que sus hijos puedan acceder a la modernidad, que tengan acceso a la educación y a una buena alimentación. Es ahí donde la política que es la representación del bien general, tiene que interactuar para que las medidas efectuadas, sean el objetivo, de proyección de cada uno de los sistemas”.

Planes estratégicos regionales

El funcionario manifesta que “los planes estratégicos regionales constituyen una alternativa. Una cosa lleva a la otra, no se puede hacer ganadería sin forraje, si es necesario que el ganadero lo haga o no, la planta de alimentos balanceados la tiene que tener el productor, una asociación de productores o un empresario. Esas particularidades para que parte del proceso cierre y se pueda tener desde la cría hasta el engorde. Todas esas condiciones desde la Capital Federal no se pueden definir”.

En ese sentido remarcó que “lo más importante es como los actores locales pueden definir a través de su perfil de empresarios o productores si se animan o no a hacer determinado tipo de ganadería”.

Es por esto que Basterra remarcó que “lo más importante es destacar este aspecto de lo federal. Hay determinadas tecnologías que nos permiten aumentar la productividad, el tema es cómo hacemos para que sean apropiadas, adaptables y accesibles es lo más apropiado”.

Basterra remarca que a los efectos de efectivizarse estos proyectos “se está interactuando con el Ministerio del Interior, Desarrollo Productivo y Ganadería y Pesca. Adicionalmente estamos en contacto permanente con el organismo financiero de la Nación, pero también con otras instancias de financiamiento que desde lo local puedan tomar recursos para que sean transladados a los sistemas productivos que permitan una mayor accesibilidad de determinado segmento de productores”.

Es por esto que manifestó que “la inclusión finaciera en la modernidad es un elemento determinante, si alguien está fuera del sistema formal de acceso al financiamiento corre en desventaja y está fuera de la norma y pierde la oportunidad de acceder a lo que el Estado puede ofrecer desde el camino formal”.

También destacó los mecanismos alternativos de financiamiento tales como Calidad San Juan en la provincia o mecanismos fiduciarios. “En otros lados los bancos son de los gobiernos provinciales y tienen una gran incidencia”.

Es por esto que remarcó que “si nosotros esperamos a que el Banco de la Nación sea el único instrumento vamos a tener limitaciones a toda la población que puede ser beneficiaria a las medidas”.

Planes sociales y una alternativa

La asistencia social por parte del Estado a sectores de menores recursos ha generado en algunos sectores productivos una especie de cuello de botella que lleva a que no puedan conseguir mano de obra temporaria para determinadas actividades. En este sentido, el ministro Basterra contó que están trabajando en un acuerdo interministerial con Trabajo de la Nación para que “no se corte el plan social cuando el beneficiario consiga un trabajo y que este se sume como aporte a lo que tiene que ganar en el trabajo dentro de la formalidad”. Desde el gobierno se cree que esta es una alternativa que llevará a que haya más posibilidades de conseguir trabajadores y que los beneficiarios de los planes sociales no tengan miedo que se les corte el beneficio por acceder a un trabajo dentro de una actividad determinada.

Las restricciones a las exportaciones de carne vacuna

El ministro Basterra sobre la decisión de restringir las exportaciones de carne vacuna argumentó que “a mediados de año, los valores de la carne vacuna, no solo estaban muy encima del índice de precios al consumidor, sino del índice de alimentos”.

Basterra afirmó que en este tiempo “vimos como algunos actores, utilizaban a la carne como un mero instrumento de especulación financiera, no le importaban lo que pagaban porque en realidad lo que hacían es girar productos afuera, cobrarlos y no ingresarlos al país o lo hacían a trvés de instrumentos que potenciaban la especulación financiera, lo que les daba la posibilidad de calentar la plaza o sea pagar precios por encima de la oferta y demanda. Esta situación hizo que se genere una distorción de los productos de la canasta básica familiar”.

Es por esto que se intervinieron “los aspectos formales muy fuerte donde detectamos irregularidades de gran importancia, lo que ha llevado a sanciones de empresas de manera directa y a operadores de algunos frigoríficos”.

Con esta medida “se ha logrado estabilizar el precio de la carne y que determinados productos hayan bajado y otros están respetando un alza por debajo del índice de precios”.