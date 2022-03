Banderas de lucha en el 8m por las calles del centro porteño

Hubo dos marchas en Buenos Aires donde miles de mujeres expusieron su lucha por la igualdad con los varones, rechazaron los femicidios y la violencia de género

Miles de personas marchaban hoy por el centro porteño para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en dos marchas en las que abundaban las reivindicaciones del camino hacia la igualdad con los varones y las protestas contra los femicidios y la violencia de género en todas sus formas.

Por un lado, el movimiento Ni Una Menos y sectores oficialistas se congregaron en la Avenida 9 de Julio y marchaban hasta el Congreso de la Nación.

Las organizaciones se plantearon “ganar la calle” luego de la pandemia y en momentos de conmoción por la reciente violación grupal perpetrada por seis jóvenes contra una chica en el barrio porteño de Palermo.

Marcharon hasta el Congreso de la Nación y bajo la consigna “la deuda es con nosotras y nosotres”, exigieron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que esta semana se debate en el Parlamento no condicione el desarrollo de políticas inclusivas.

Acompañadas por parejas, hijas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, estudio o de militancia, mujeres y disidencias comenzaron a concentrarse cerca de las 16 en la 9 de Julio y Avenida de Mayo, desde donde comenzaron a caminar al ritmo de tambores, entonando consignas y levantando las banderas de diversos reclamos en el marco de un clima de fiesta que incluyó una improvisada bailanta tropical frente al Palacio Legislativo y un carnaval carioca con espuma y cotillón sobre la avenida Entre Ríos. Las columnas de agrupaciones políticas y sindicales como las del Plenario de Trabajadoras, Las Rojas, Izquierda Unida, La Cámpora, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Trabajadores del Estado, Judiciales, Sanidad o Docentes, entre otros espacios, se mezclaban con numerosas mujeres que llegaban solas o en pequeños grupos.

Por el otro, los sectores independientes del Gobierno se concentraron a la misma hora en las inmediaciones del Congreso.

Las distinción entre las acciones surgió de una problemática que las agrupaciones afines a la gestión de Alberto Fernández buscan evitar: la denuncia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

FERNÁNDEZ PIDIÓ NO TOLERAR A LOS VIOLENTOS

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que le genera “vergüenza” que en la Argentina “una mujer padezca violencia de género”, y pidió “no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género”.

“Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Debemos entender, de una vez por todas, que eso no puede seguir ocurriendo y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer”, enfatizó Fernández.

Al encabezar un acto en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Presidente precisó: “No vamos a ser una buena sociedad hasta que tengamos los mismos derechos y oportunidades”.

Fernández hizo referencia a la posibilidad de ir por la reelección en 2023, al realizarse una promesa al intendente local Mario Ishii.

“Mario, ante tu pueblo te prometo que antes de que termine este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan”, enfatizó Fernández.

EN EL MUNDO NINGUNA MUJER OLVIDA A UCRANIA

Miles de mujeres se manifestaron este martes en el mundo para defender sus derechos y este año también emiten consignas destinadas a recordar a quienes permanecen atrapadas en las largas filas para huir de la guerra desatada en Ucrania mientras las feministas rusas instaron a “tomar posición contra la guerra”.

En la capital polaca, en Madrid y en París, varios miles de personas marcharon contra la violencia sexista y por la igualdad salarial.

LAS MENDOCINAS TAMBIÉN MARCHARON

La manifestación en Mendoza, encabezada por el colectivo Ni Una Menos, promueve un #8M para encontrarse “unidas y hermanadas”, tuvo como punto de encuentro fue el cruce de San Martín y Colón de Ciudad, para luego caminar por las calles céntricas de la Ciudad y cerrar en la Plaza Independencia. Durante la marcha, explicaron que tomar las calles es una manera de defender los derechos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis. También recordaron la urgencia de erradicar los femicidios, travesticidios, violaciones y abusos.