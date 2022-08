Baistrocchi recorrió obras de mejoramiento en el Barrio Cabot

Los vecinos recibieron al intendente que llegó al barrio para recorrer las obras iniciadas y escuchar las inquietudes. Anunció la futura colocación de luminaria LED y la continuidad de los trabajos en la zona.

Este jueves el intendente Emilio Baistrocchi caminó por las calles del Barrio Cabot, donde se están llevando adelante obras de mejoramiento y recuperación urbana.

En 4 meses los vecinos de este emblemático barrio de Concepción disfrutarán de una nueva plaza que estará emplazada en el extremo del club, cerca de la Unión Vecinal. Baistrocchi explicó las intervenciones que ya se realizan en la zona. “Vamos a mejorar no solamente el exterior del club sino el interior del barrio y eso es importante”.

En este espacio verde, que ya se encuentra despejado y nivelado, se construirán veredines de hormigón peinado, rampas para personas con discapacidad, bancos placeros y mobiliario urbano, parquización e iluminación del sector. Esta obra incluyó la construcción de veredas en el perímetro de la institución deportiva, marcando el mejoramiento urbano integral de este sector.

Baistrocchi charló con el presidente del Club Árbol Verde, Nino Gómez, y comentó “estamos escuchando las necesidades de los dirigentes respecto a algunos pedidos, pero también conociendo la importante actividad no solamente deportiva sino también educativa y de contención que tiene este club para con todos los chicos del Barrio Cabot y de zonas aledañas”.

Dando respuesta a una problemática planteada por los vecinos, la segunda obra que se está ejecutando tiene que ver con la construcción de pasantes vehiculares y cunetas que servirán como desagüe en las arterias internas del barrio. Las tareas se realizan en calles Tucumán, Mary O’Graham, Lisandro Sánchez y Rogelio Cerdera, dando continuidad al recorrido de agua que no tenía salida e inundaba el barrio. Quedarán habilitados tres pasantes con sentido este – oeste y tres más de norte a sur.

El intendente destacó la participación de los capitalinos ya que “algunos vecinos están trabajando en el Presupuesto Participativo a través del Concejo Deliberante” y agregó “en muy poco tiempo vamos a estar inaugurando las obras, la idea es estar cerca y seguir mejorando. Hay que estar para escuchar, ver cuáles son las necesidades, fijar prioridades para ver por dónde vamos a empezar y cuáles son las necesidades más importantes. Acá en la zona estamos trabajando en muchos barrios. Se le ha dado mucha importancia y se ha generado mucha inversión en las zonas periféricas, algo que no pasaba y que nosotros lo vemos como importante porque es donde vivimos los capitalinos.

Finalmente, anunció que “en el corto plazo venimos con una inversión importante en luz LED, la idea es ir llevando a todos los barrios el mismo nivel de servicio”.