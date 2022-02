“Ayudá a Corrientes”, la gran movida solidaria de CARPEM

Sergio Vallejos miembro de la Camara Argentina de Proovedores Energeticos y Mineros (CARPEM) contó como será la gran movilización para conseguir donaciones para los habitantes de Corrientes y Misiones.

Los incendios que se generaron en la provincia de Corrientes y que se extiende en el Litoral Argentino han generado un sin fin de tareas solidarias.

Desde CARPEM junto con otros colaboradores han dispuesto que este jueves y viernes se coloque un camion en Calle Libertador y Cabañas para recibir las donaciones de los sanjuaninos.

“La inciativa surgió desde uno de nuestros socios, el arquietecto Luis Crocco quien no decia Esto de Corrientes no para, hay que ayudar. Hay gente que perdió todo. Y desde CARPEM entendemos que somos una entidad gremial empresarial que trabaja por bien común y no podemos estar ausentes” remarcó Sergio.

Si bien es cierto que la movida es para Corrientes también se suma a la provincia de Misiones.

“El pedido vino desde el gobierno de Corrientes, casi desesperado por todas las consecuencias que están sufriendo. Es una movida privada en la cual también se nos sumó la Federación Económica y creo que vamos a sumar a la Unión Industrial” analizó el empresario.

Las necesidades mas importantes son calzados, ropa, alimentos no perecederos, colchas, sabanas y colchones. Todo se recibirá y se cargará después en camiones de la Empresa Beccher que trasladará todo a Corrientes.

“Entre todos vamos a colaborar, ellos con los camiones aportarán la movilidad y entre todos pagaremos el combustible y el gasto para que llegue a buen destino.

Mirá mas detalles de la movida solidaria en la nota