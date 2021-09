Avión que trasladaba a Alemania aterrizó de emergencia en Escocia

La aeronave sufrió una “emergencia en el aire” y no está claro qué causó el problema en el vuelo KLJ2703 que motivó un rápido descenso en el aeropuerto de la ciudad de Edimburgo cuando el avión debió aterrizar en Salzburgo.

El avión que trasladaba al seleccionado de fútbol de Alemania de Islandia a su país debió realizar un aterrizaje de Emergencia en la madrugada de este jueves en la ciudad escocesa de Edimburgo a causa una falla mecánica.

“Estamos bien. La comprobación de seguridad de la máquina está en marcha”, señaló la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en su cuenta oficial en la red social Twitter en este jueves a la madrugada.

El equipo alemán jugó el miércoles ante Islandia, al que le ganó 4 a 0, en un cotejo por el Grupo J de la eliminatoria de Europa para el mundial de Qatar 2022, que lideran los germanos con 15 unidades seguidos por Armenia con 11, señaló As.

El avión sufrió una “emergencia en el aire” y no está claro qué causó el problema en el vuelo KLJ2703 que motivó el cambio de rumbo. El vuelo culminó con un rápido descenso en el aeropuerto de la ciudad escocesa cuando la aeronave debió aterrizar en Salzburgo.

La DFB informó que los jugadores volvieron a sus hogares en vuelos individuales: “La seguridad primero. Escala como precaución en Edimburgo. A partir de ahí, se planifican viajes individuales de ida y vuelta”.

El arquero Manuel Neuer, el defensor Joshua Kimmich y el delantero Serge Gnabry (todos del Bayern Munich) no estaban con el resto del equipo en el avión ya que eligieron pasar la noche en Reykjavik, la capital de Islandia, y volar de regreso a Munich.