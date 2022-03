Avanzan las negociaciones con Ucrania y Rusia dijo que reducirá las operaciones militares. Así lo afirmó el viceministro de Defensa ruso, Alexandr Fomin, quien señaló que “el Ministerio tomó la decisión de disminuir cardinalmente la intensidad de la operación militar en las áreas de Kiev y Chernigov”.

Rusia anunció que reducirá de manera “radical” las operaciones cerca de Kiev y la también norteña ciudad de Chernigov, al término de las conversaciones de este martes en Turquía que buscan poner fin a la guerra que comenzó hace más de un mes.

“Ante el avance de las negociaciones para el acuerdo de neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania (…) el Ministerio tomó la decisión de disminuir cardinalmente la intensidad de la operación militar en las áreas de Kiev y Chernigov”, dijo el viceministro de Defensa ruso, Alexandr Fomin, ante la prensa al término de las conversaciones en Estambul.

La decisión del Kremlin, agregó Chernigov, busca “aumentar la confianza recíproca y crear condiciones apropiadas para continuar las negociaciones y concretar la firma del mencionado acuerdo”, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Horas después, el jefe de la delegación negociadora rusa, Vladímir Medinski, aclaró que la decisión rusa no significa un alto el fuego. “No es un alto el fuego, sino nuestra intención de alcanzar gradualmente una desescalada del conflicto, al menos en estas zonas”, explicó en declaraciones a la cadena rusa de noticias RT. Explicó que el Kremlin “no desea someter Kiev a un mayor riesgo en el contexto de la operación militar”.

“El comunicado de hoy del Ministerio de Defensa dice que el Estado Mayor General ruso va a revelar en breve los detalles concretos sobre qué significa la ralentización o la desescalada del conflicto en ambas direcciones”, precisó Medinski.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en tanto, dijo que Estados Unidos, duda de la “seriedad” del Kremlin en sus negociaciones de paz, luego que los informes de progresos en Turquía.

“No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real” por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Marruecos.

El canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, confirmó más temprano que el encuentro de Estambul entre las partes había terminado y ante versiones periodísticas aclaró que “no se reanudará mañana (por hoy)”.