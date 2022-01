Avanzan la gestiones del pase sanitario para trabajar

La semana pasada, Zonda Diario dio a conocer que la Federación Económica de San Juan plantea la posibilidad de exigirle a los trabajadores sanjuaninos que presenten el Pase Sanitario para ir a trabajar.

Tras algunos días de análisis, todos los integrantes de las cámaras que conforman esta institución se pusieron de acuerdo para pedirle al Gobierno Nacional y también el provincial que tomen cartas en el asunto.

Esta semana, presidente de la FESJ, Dino Minozzi, estará en Buenos Aires. Allí se reunirá con integrantes de CAME nacional y autoridades del Gobierno Nacional con el fin de lograr una normativa que sirva para poder exigir esto.

“Tenemos que avanzar con esto porque el coronavirus va a seguir. Hay que tener en cuenta que ahora estamos en verano y en invierno no va a mejorar mucho la situación. Hay lugares del mundo donde al trabajador que no tiene pase sanitario no le pagan el sueldo”, destacó previo a su viaje, Dino Minozzi.

Si llegan a tener la venia nacional, van a pedir una reunión con el Ministro de la Producción y los secretarios pertinentes, a nivel provincial, para empezar a implementar esto.

“Alguno de los integrantes e las cámaras planteó una cuestión legal al respecto y nos pidió que tengamos cuidado. Por eso nosotros no podemos exigir ni plantear nada hasta que no tengamos una normativa nacional y lo tenemos bien en cuenta”, aclaró Monozzi.

Quizás, el jueves de esta semana ya puede haber alguna novedad al respecto, adelantó el empresario.