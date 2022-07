Avanza el centro comercial a cielo abierto de Capital

Impulsados por la CAME, ayer se firmó un acuerdo de colaboración para que convertir a sectores de la Ciudad en un centro comercial a cielo abierto. Apuntando a dar más y mejores servicios a los más de 300 mil sanjuaninos que pasan por Capital. Pero por sobre todo apuntan a la ciudad como receptora del turismo de la provincia.

Los centros comerciales a cielo abierto consisten en mejoras a accesibilidad, iluminación, de modo que el consumidor pueda llegar a los comercios de toda la vida. Vale marcar que “surgieron en la década del 90 cuando llegó la invasión de los grandes espacios con las cadenas de supermercados”, explicó Oscar Tarrio, director de la CAME. San Juan no fue ajeno a ello.

Lo cierto que en distritos como San Luis, donde se comenzó a trabajar con esto de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, los comerciantes acordaron estrategias que llevaron a que el cliente pueda encontrar en los comercios de siempre, lo mismo que le puede ofrecer un espacio cerrado, como puede ser un shopping o una gran tienda.

El convenio en cuestión se firmó entre el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi y como representante de la CAME lo hizo el director Oscar Tarrio.

El presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi resaltó que este acuerdo de Centro Comercial a Cielo Abierto encuentra a las tres entidades gremiales empresarias como es el Centro Comercial, la Cámara de Comercio y Comerciantes Unidos. Agregó que esto “es muy bueno cuando también hay una conjunción con el sector público pues se genera una dinámica de trabajo importante”.Por su parte, el director de Comercio y Responsable de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de CAME, Oscar Tarrio, destacó que “esto es un beneficio al comercio minorista”.

El dirigente nacional agregó que “cuando se inició con esto en la década del 90 conseguimos un apoyo de 2 millones de dólares para la asistencia de los comerciantes de parte del BID”. Este acuerdo se prolongó por 10 años. A partir de ese momento “se comenzó con la asistencia en diferentes puntos con fondos institucionales”. También destacó que en cada centro comercial a cielo abierto “se rescata la identidad de cada uno de ellos, no es lo mismo el de San Juan que en Mendoza o San Luis”, resaltó.

Además, consideró que “cuando se inicia con las mejoras en un sector de la ciudad, casi de inmediato, otros comerciantes se suman al ver la iniciativa”.

En ese sentido remarcó que “el sector comercial en el país tiene aproximadamente 1.2 millones de empleados en todo el país, de estos alrededor de un millón son de comercios pymes.

El intendente Emilio Baistrocchi, sostuvo que “desde el inicio de la gestión nuestra agenda fue resolver los planteos que tienen los vecinos en sus agendas”, en esto el sector comercial tiene un gran peso. “Con este convenio la idea es asesorarnos e ir adquiriendo la expertiz que tienen en los Centros comerciales para hacer el apoyo desde el sector político”.