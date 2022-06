Autos usados: concesionarios alertan por la situación “agonizante” del sector

Las empresas que venden autos usados advierten sobre la posibilidad de que si esta situación se profundiza pueda haber despidos.

Los concesionarios de autos usados atraviesan una situación “agonizante”, denunció el presidente de la cámara del sector, al informar las ventas de mayo último.

Si bien la comercialización subió 42,5% en mayo (se vendieron 138.552 vehículos) respecto del mismo mes del 2021, aclararon que eso se debió a que el quinto mes del año anterior fue muy malo, como consecuencia de uno de los tantos recrudecimientos de la pandemia de COVID-19.

Si se compara con abril 2022 (130.364 vehículos), las ventas subieron 6,3%. En los primeros cinco meses del año se vendieron 648.575 unidades, una suba del 1,31% comparado con igual período del 2021 (640.208 vehículos).

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), explicó que la suba de ventas de mayo “no la podemos tomar como crecimiento porque venimos disminuyendo los volúmenes año tras año”.

“Es solo un índice que esperamos vuelva a crecer en forma continua y considerable”, dijo.

Y denunció que “hoy nos encontramos con un sector agonizante, que está usando toda su experiencia e imaginación para reinventarse a las nuevas formas de venta y no llegar al extremo de volver a achicar sus estructuras haciendo peligrar los puestos de trabajo”.

De esa forma, alertó sobre la posibilidad de que si esta situación se profundiza pueda haber despidos en los concesionarios. Hay que recordar que el sector automotriz también sufre por falta de stock de unidades 0Km.

“Sabemos de la voluntad del Gobierno para que esto no suceda, pero no vislumbramos a corto plazo un cambio importante en la medida que la situación macroeconómica del país no mejore”, reconoció Príncipe.

VW Gol y Trend: 8.262

Chevrolet Corsa y Classic: 4.927

Toyota Hilux: 4.128

Renault Clio: 3.520

Ford Fiesta: 3.310

Fiat Palio: 2.999

Ford Ranger: 2.876

Ford EcoSport: 2.729

Ford Ka: 2.556

Toyota Corolla: 2.531

Provincias que mejoraron en enero-mayo 2022

Formosa: 51,49%

Santa Cruz: 15,49%

Corrientes: 9,06%

Catamarca: 4,93%

CABA: 4,57%

Chaco: 4,12%

Neuquén: 3,69%

Tucumán: 3,16%

Misiones: 2,49%

Córdoba: 2,03%

Pcia. Bs.As.: 1,41%

San Luis: 0,59%

Provincias que bajaron en enero-mayo 2022

Chubut: 8,99%

Santiago del Estero: 7,46%

Tierra del Fuego: 3,95%

La Rioja: 3,47%

Jujuy: 2,52%

San Juan: 2,33%

Salta: 2,16%

Río Negro: 1,77%

Mendoza: 1,57%

La Pampa: 1,33%

Entre Ríos: 1,27%

Santa Fe: 0,36%