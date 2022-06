Autoconvocados rechazan la propuesta y hay paro: ¿qué piden?

Ya tienen una respuesta a la propuesta que realizó el Gobierno en la mesa de diálogo de este lunes.

Tras las 18 hs, al terminar una nueva asamblea, autoconvocados docentes llamaron a un nuevo paro y movilización para este miércoles. Los docentes redactaron un nuevo petitorio que será elevado a las autoridades de Gobierno para su análisis. Este fue leído en público y distribuido por redes sociales. Para esta ocasión, los autoconvocados cambiarán de representantes que entrarán a negociar con el nuevo documento.

A las 12 de este martes, arrancó la asamblea donde redactaron el nuevo documento que pretenden presentar ante el gobernador Sergio Uñac.

La vigilia se mantendrá hasta las 18 horas del miércoles 8 de junio del 2022, manteniendo la huelga. De no recibir una respuesta favorable, la huelga continuará en los próximos días.

El nuevo petitorio de la asamblea:

Mediante la reunión en la mesa de diálogo de la Asamblea de los Docentes

Autoconvocados llevada a cabo el día 06 de junio de 2022, se llega al siguiente consenso:

 Rechazar lo acordado en la mesa de diálogo el día 06 de junio 2022.

Se sugiere lo siguiente:

 El aumento del 40%, sobre el valor índice dispuesto para el mes de junio

(consistente en 80,991 alcanzando con un 40% de aumento propuesto el nuevo valor

índice de 113,3861), que sea en una sola cuota al mes de junio, aplicable a todos

los niveles y modalidades de gestión estatal y privada.

 El 20% de aumento a todos los radios.

 Revisión del decreto 155/2011, con el aumento de puntos en relación a los cargos

que allí se mencionan en todos los niveles y modalidades de la educación de

gestión pública y privada, con un plazo al 30 de junio del 2022 y retroactivos al

mes de junio.

 Aceptamos la escala de antigüedad del Artículo 4 del petitorio desde los 26 años en

adelante y solicitamos incluir la escala de antigüedad de todos los niveles y

modalidades de la Educación estatal y privada desde 0 a 25 años.

 Solicitamos la adecuación de la planta orgánica a la normativa de nivel superior

(Resolución 7618/14)

 Apertura de la mesa de diálogo antes de la primera quincena de agosto 2022, con

la participación de los docentes autoconvocados.

 Los días de huelga, manifestación y movilización que no sean descontados y no

se tome ningún tipo de medida, ni sanción, ni represalia a los docentes

autoconvocados de todos los niveles de gestión estatal y privada.

 La vigilia tendrá lugar hasta las 18 hs. del 08 de junio de 2022; de no haber una

respuesta favorable por parte del Gobierno de la Provincia de San Juan, se

continuará con la huelga al día siguiente.

 Solicitamos la participación de los docentes autoconvocados en la mesa de diálogo

del día 08 de junio del 2022.

 Se requiere adjuntar a este petitorio, una respuesta escrita por parte del Gobierno de

la Provincia de San Juan, antes de las 18 hs. del día 08 de junio de 2022.

