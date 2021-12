Australia y Reino Unido se suman al boicot a los juegos en Beijing

Ambos países no enviarán delegaciones políticas al evento olímpico de invierno en China.

El Reino Unido no mandará a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, anunció este miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson, sumándose a un boicot diplomático de Estados Unidos alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China. “Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (…) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno”, afirmó en el Parlamento.

“Habrá un boicot diplomático”, subrayó, informó la agencia de noticias AFP.

Más temprano, el Gobierno de Australia dijo que también se sumaba al boicot.

Desde Australia informaron que se suman a la estrategia de Estados Unidos y anunciaron su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, algo que a “nadie le importa”, según respondió el Gobierno de China.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, indicó que su país no enviará representantes oficiales a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se celebrarán en febrero en la capital china.