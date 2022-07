Aumentó el pan a $310 en San Juan

Encima, es un aumento programado y o tienen nada que ver con los cambios en economía. Advierten que los sanjuaninos comen 30% menos de pan y que la situación en las panaderías es complicada. “Todos los días nos aumentan los precios”.



Esta semana aumentó el pan en San Juan. A pesar de que muchas cosas incrementaron desde el cimbronazo que generó el cambio en el Ministerio de Economía a nivel nacional, este aumento ya estaba previsto. Así lo indicó el titular de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez, quien séñalo a Zonda Diario que, por el momento, no han habido novedades en el sector tras el cambio de autoridades.

Lo que sí explicó es que esté aumento que se ha dado, se produjo en el marco inflacionario que viene atravesando el país. Además, informó que “las ventas han caído un 30% desde el principio de año hasta ahora y no se han vuelto a recuperar”. Por ello, señaló que “este incremento ya venía bastante retrasado”.

“Aguantamos lo que pudimos, pero tuvimos que subirlo. Tratamos de mantener el precio porque cada vez se vende menos señaló, Manuel Rodríguez a Zonda Diario.

Los nuevos precios

En este contexto, el empresario explico qué el pan aumento de $280 a $310 esta semana.

Pero eso no es todo, las tortitas y semitas que valían $30 ahora valen $35. Las facturas y medialunas que estaban en $430 la docena se han ido a $480 la docena.

Cómo impactó la llegada de Batakis

A nivel nacional y también en algunos comercios de la provincia, los empresarios señalaban que los proveedores no les estaban vendiendo o que lo hacían con factura sin precio. En este caso, Rodríguez indicó que, en el sector panadero, “la cuestión es un poco más tranquila”. Explicó que “no tenemos noticia algunas por ahora de lo que va a pasar”.

Al respecto, Rodríguez destacó que “de mandar la harina y la está mandando, el problema que tenemos y viene desde antes, es que no se recibe la harina subsidiada. Esto pasa porque el Gobierno acordó con dos o tres molinos y estos no son los que los venden a nosotros. Además, tampoco el volumen es tan importante como para qué podamos abaratar los costos”.

Actualmente estamos pagando una bolsa de harina de 25 kilos está $2100.

¿Aumentará la harina y el pan de nuevo?

“Todavía no tenemos noticias de si va a aumentar o no la bolsa de harina, pero no es solo la harina lo que nos preocupa. Muchos estamos atrasados en dos o tres boletas del gas, la luz ya llevamos al día porque son más estrictos, pero la verdad es que cuesta mucho todo. Están subiendo todos los productos, vienen con precio nuevo todas las semanas y vamos aguantando, hasta que ya no podemos aguantar más”.