Atropellan y matan a un sanjuanino en Villa Gesell

La causa iniciada por el trágico accidente de tránsito del domingo a la madrugada tomó un curso inesperado motivado por un grupo de WhatsApp creado por la abogada de las víctimas. El conductor tiene 18 años y reside en la ciudad de Villa Gesell.

El accidente se produjo el domingo a la madrugada en las inmediaciones del Paseo 115 y Avenida 8.

El primer parte policial indicaba que una camioneta Ford F 100 color blanco, había protagonizado el siniestro y luego se dio a la fuga.

En la vía pública quedaron malheridos Emanuel Ramón Palacios de 37 años, oriundo de San Juan y Magali Aldana Ceballos de 25.

Algunos minutos después del accidente un remisero que pasaba por el lugar socorrió a las víctimas.

Los médicos que llegaron al lugar practicaron maniobras de resucitación, pero a pesar del esfuerzo Emanuel falleció en la vía pública.

Magali fue trasladada al hospital local y dada la gravedad de su cuadro clínico fue derivada al hospital Interzonal de Mar del Plata.

A tres días del accidente la joven, quien es madre de un pequeño niño está en Terapia Intensiva en estado grave. Emanuel es de San Juan y padre de dos pequeños.

Los agentes aprehendieron a un sujeto dueño de la camioneta marca Ford F 100 de color blanco, pero algunos testigos más la información de la Sala de Monitoreo descartó su responsabilidad.

El lunes siguiente al accidente, la familia de Emanuel Palacios requirió los servicios de la abogada, residente en Villa Gesell, Graciela Bravo, quien al tomar la causa creo un grupo de WhatsApp denominado “Justicia por Emanuel” que ha logrado tener una llamativa actividad en las últimas horas.

El sitio capta opiniones de vecinos indignados, recibe aportes de potenciales testigos y apoyo para la resolución de la causa.

La particularidad más novedosa para abordar una causa de este tipo es que la abogada participa activamente, opina, responde inquietudes y aporta datos del expediente judicial.

Es un método novedoso y singular nunca visto hasta ahora y contrasta con el tradicional hermetismo de los abogados.

Graciela Bravo es abogada, contadora y periodista, “Me gusta estudiar”, dijo.

Se entrego el responsable del accidente

El martes un nuevo parte policial se conoció que cambiaba la caratula a Homicidio Culposo Agravado por Conducción Imprudente de Vehículo y Agravado por no Socorrer a la Víctima.

El parte añade que después del accidente y después de declaraciones de testigos se pudo establecer que dicho vehículo es una camioneta tipo Cherokee o Galloper.

El lunes, en horas de la noche, se difundió un audio del secretario de Seguridad (Mauricio Andersen) solicitando colaboración para dar con dicha camioneta.

Este martes el conductor del vehículo que intervino en el accidente se entregó en la SUB DDI – Villa Gesell presentándose con su abogado y haciendo entrega de dicha camioneta la que quedó incautada con fines periciales.

Se trata de camioneta Cherokee de color gris patente DXG404 y el conductor quedó aprehendido en dicha Sub DDI a disposición de la Dra. Zamboni tratándose de un joven de 18 años oriundo de nuestra ciudad.

Por otra cuerda se pudo comprobar que el joven se llama Lucas P. en efecto tiene 18 años y no estaba solo en el vehículo, lo acompañaban dos jóvenes de edades similares y ambos residentes en la ciudad.

“Lo primero que hay que decir es que después de hablar con la hermana de Magali les digo que está grave, internada en la UTI, intubada y en muy mal estado.

Con respecto a la causa se hicieron investigaciones durante todo el fin de semana, se trabajó en conjunto con la fiscalía y la secretaria de seguridad.

La verdad es que colaboraron todos para llegar a quien conducía la camioneta jeep Cherokee Gris, se descartó la camioneta blanca Ford F 100 que había pasado por el lugar, pero no tienen que ver con el incidente.

El conductor es un chico de 18 años llamado Lucas Misael P (cuidamos el apellido) que después del accidente se dio a la fuga y no se detuvo. Lo grave de todo esto es que no se detuvo, seguramente si se hubiese detenido por ahí Magali no estaría tan grave porque se hubiera llamado a la ambulancia más rápido, lo mismo con Emanuel en cambio los dejo abandonados, tirados en la calle hasta que pasó un remis, quien fue el que llamó a la ambulancia. Lo grave de esta situación es que atropelló a dos personas y se fue a sabiendas que podría haber salvado a esas dos personas.

Terrible la inconciencia, la desconsideración. La verdad es que merece que quede detenido y que se haga justicia porque accidentes podemos tener todos, un infortunio le puede pasar a cualquiera, lo grave acá es escaparte, dejar tiradas a dos personas moribundas”, explicó la abogada Graciela Bravo.

La abogada formó un grupo de WhatsApp con los familiares de las víctimas y amigo, y a partir de ese grupo comenzaron a llegar datos del accidente.

“Entre ellos había un chico que viajaba en el remis, pasamos sus datos a la fiscal, lo llamo rápidamente y le tomo declaración, se pidieron las cámaras particulares de los vecinos del lugar, se trabajó muy rápido, lo cual cercó a esta persona, de manera tal que se vio obligado a entregarse, intento inclusive mandar arreglar el vehículo, eso es para tener una idea del tipo de persona que es este joven.

Hay que investigar si el vehículo fue detenido por la policía y lo dejó seguir su marcha, eso también se va a investigar. Si hay policías involucrados y recibieron una coima a cambio de dejarlo seguir habrá que tomar medidas…” adelantó la letrada.

