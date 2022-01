Atrapan a “Jesucristo” con su hijo secuestrado

“Ayer (miércoles) alrededor de las 20:40 unos vecinos de un puesto a unos 35 kilómetros de Añelo, al sur de la Ruta Provincial 51, frente al yacimiento Loma La Lata dieron aviso que este hombre se acercó a pedirles algo para comer y tomar para los dos”, detalló el comisario

Es así como, después de brindarle la ayuda que pidió avisaron inmediatamente a los efectivos policiales sobre el rumbo con el que este había partido. De este modo el rastrillaje de búsqueda tomó un rumbo certero del lugar en el que se ocultaba.

“El operativo de búsqueda no se cortó en toda la noche. Pero como el lugar en el que sabíamos que andaba hay muchos cañadones, cuando oscureció se complicaron las tareas porque queríamos encontrarlo rápidamente, pero a eso de las 3:30 de la madrugada unos agentes casi caen por el barranco y decidimos armar puestos de vigilancia hasta que aclarara”, precisó el comisario.

De este modo, retomaron las tareas con el alba acompañados por un avión y personal por tierra, quienes a primera hora de la mañana lograron encontrar el caballo que había utilizado para escaparse con su pequeño hijo. Dadas las condiciones que presenta la vegetación en esa zona, el hombre lograba esconderse fácilmente.

“Para no alertarlo de nuestra cercanía nos metimos agazapados por la maleza y fue cuando vimos un nylon negro que sobresalía”, informó Vinet.

FM Municipal Añelo

Frente a la incertidumbre de no saber en qué condiciones podían encontrarlos, los efectivos se organizaron para actuar rápidamente y mientras unos sacaban de un fuerte tirón el nylon otros se arrojaban sobre el hombre para inmovilizarlo. “No quisimos darle oportunidad de reacción porque no sabíamos si estaba armado y cómo podía reaccionar”, aseveró Vinet.

De este modo, les brindaron hidratación ya que en ese momento del día la temperatura superaba ampliamente los 30 grados en la región. Según informó el comisario, el ruso, tras verse atrapado no ofreció resistencia y se dejó conducir por los efectivos hasta el campamento montado donde se aguardaba personal médico para corroborar el estado de salud de ambos, mientras que el pequeño fue conducido a “caballito” por uno de los miembros del operativo de búsqueda.

“Desde ayer se sabía cercado, en el momento en que fue a pedir alimentos y perdió el caballo que había utilizado para escapar era consciente de que estábamos cerca y que lo íbamos a atrapar. Igual tratamos de tranquilizarlo para que no se altere porque no sabíamos cómo podía actuar”, detalló el comisario Vinet.

Además, aclaró que Adrián Zaitsev quedó demorado en la Comisaría 10 de Añelo a disposición de la Justicia mientras que su hijo, de momento, quedó a resguardo estatal.

Del operativo participaron alrededor de 50 efectivos policiales, personal de Defensa Civil, Bomberos, vecinos de Añelo e integrantes de comunidades mapuches que conocen la zona.