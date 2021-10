Ataque mafioso a una concesionaria en Rosario

Los dueños del local aseguran que recibieron amenazas para “colaborar” con “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, aunque no descartan que los delincuentes pertenezcan a otra banda.

A plena luz del día del viernes, otro ataque con signo mafioso tuvo lugar en Rosario, Santa Fe. Cerca de las 15, dispararon al menos 10 veces contra una concesionaria ubicada sobre la avenida Eva Perón, en la zona Oeste de la ciudad. Se trata de la segunda con las mismas características que se da en menos de dos días.

Los dueños del local, Lipari Automotores, aseguran que recibieron amenazas para “colaborar” con “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, aunque no descartan que los delincuentes pertenezcan a otra banda.

“Tenemos más de50 años de trayectoria, hemos generado puestos de trabajo para muchísima gente del barrio, nos conocen. Y ahora nos toca lamentablemente vivir esto”, expresó Federico Lipari, dueño del local en diálogo con TN.

Al menos unas 10 balas impactaron contra el frente del comercio, algunos de las que dañaron los vehículos que había en el interior. Pese a que dispararon mientras transitaban los autos en plena avenida, afortunadamente no se registraron heridos.

De acuerdo con el testimonio de Lipari, el ataque podría estar relacionado con bandas de narcos. “Recibimos amenazas de parte de una persona que se presentó hace unos meses a pedir colaboración para “Guille” Cantero. No sabemos si es o no es para ese grupo, está atribuido a ellos en las denuncias que hicimos pero tal vez sea otra banda”, explicó.

Ariel Máximo Catero, alias “Guille”, es el líder de la banda de Los Monos y actualmente está preso en la cárcel de Marcos Paz. La familia dueña de la concesionaria se negó a darles dinero y, según estiman, por eso atacaron. “Al igual que a cualquier cliente que recibo le indiqué que se colocara el barbijo, porque no lo tenía, ingresó y me dijo que me iban a llamar para pedirnos la plata”, contó. Luego de la balacera, uno de los dueños recibió un mensaje de texto en el que le solicitaban 200 mil dólares, porque de lo contrario, iban a recibir otro ataque.

“Acá paran patrulleros a vigilar cuando no pasa nada. Hicimos la denuncia, nos enviaron un corresponsal de fiscalía. Nosotros nos pusimos a disposición”, aseguró Lipari.

El caso no se da de manera aislada. La ciudad es víctima desde hace meses de ataques de estilo similar y de extorsiones que se relacionan habitualmente con grupos de narcotraficantes. Esta misma semana, se registró otro ataque a balazos en otra concesionaria de autos de lujo, con características muy similares a las descriptas por Lipari.

“El día previo a estos incidentes nos llamaron dos colegas de la ciudad, con amplia trayectoria en el mercado, para preguntarnos como habíamos manejado la situación porque estaban siendo víctimas del mismo apriete”, indicó el hombre. “Nosotros no les dimos lugar porque creemos que es colaborar con la mafia. No nos alarma, pero nos da mucha bronca porque somos blanco de esto”, cerró.