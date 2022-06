Astudillo habló de los avances en Canadá y de los análisis en el río Jáchal

El ministro de Minería, a poco de regresar subrayó que la provincia disertó en los grupos de inversión de PDAC, algo que no sucedió en años anteriores.

Carlos Astudillo manifestó recién arribado de la Feria Minera PDAC en Canadá que “se mostró un SJ unido epara tratar de traer más inversiones, más desarrollo y un mejor SJ”.

A poco de bajarse del avión comentó que “estaban esperando a SJ, que disertó en los grupos de inversión, algo que no sucedió con anterioridad”, recordó.

La delegación sanjuanina que encabezó el gobernador Sergio Uñac, junto al titular la cartera minera, el titular del IPEEM Eduardo Machuca y el secretario de Relaciones Institucionales Marcelo Fretes mantuvo varios encuentro entre otras compañías, con BHP, que viene invirtiendo en el proyecto de cobre Filo de Sol, con el Grupo Lundin, a cargo del proyecto Josemaría y también con Barrick, al igual que “con empresas más chicas que también son importantes”.

“El río Blanco naturalmente tiene mercurio. Si saco una muestra tengo que tener mercurio total”

Los proveedores mineros locales y las cámaras empresarias del sector que viajaron a la PDAC tuvieron oportunidad además de reunirse con las mineras, incluso con el Grupo Lundin que se apresta a comenzar este año la construcción de la mina en Iglesia.

En cuanto a los resultados de las reuniones, el ministro indicó que oportunamente, el gobernador Sergio Uñac hará los anuncios pertinentes.

Retenciones móviles

Astudillo, en cuanto al anuncio del ministro de Economía Martín Guzmán, aseveró que “las retenciones móviles fue algo que el sector lo podía, teniendo en cuenta el precio del metal, de 0 al 8% y aquellos que no están de acuerdo, se quedan con el sistema anterior”.

El funcionario rescató que Guzmán haya mantenido la ley de inversiones mineras que da 30 años de estabilidad fiscal, al tomar cualquiera de los dos mecanismos.

Análisis

Astudillo también fue consultado sobre las informaciones periodísticas, sobre los análisis de agua en Jáchal de la Universidad Nacional de Cuyo, que difundieron en mayo pasado miembros de la Asamblea Jáchal no se toca, especulando que algunos de sus valores se deberían a un supuesto derrame en la mina Veladero.

Explicó que “no existe ninguna denuncia, más allá de algún comentario en los diarios”, al indicar que hay puntos de monitoreo del agua en Jáchal que analizan periódicamente, un laboratorio certificado, por parte de la empresa minera, la UNCuyo, por parte de la municipalidad de Jáchal y el estado provincial, a través de su laboratorio, que es el CIPCAMI.

Al respecto, precisó que tanto los estudios de la UNCuyo, como del CIPCAMI y del laboratorio privado descartan que exista algún tipo de inconvenientes con el proceso minero.

Puntualizó que el río Las Taguas que viene de Veladero y el Río Blanco que viene de Jáchal se unen, formando el Río Jáchal. “El río Blanco naturalmente tiene mercurio. Lo normal es que si saco una muestra tengo que tener mercurio total”.

El funcionario explicó que, “al momento del estudio, no se pudo acceder al río Las Taguas porque hubo un corte de rutas por las crecientes, entre enero a marzo. Si tomo la muestra después que se unen los dos ríos, estoy mezclando las aguas” y añadió que entienden que los resultados obedecen a dicho motivo.

Subrayó que “tengo que ver si es mercurio libre o si es mercurio total, ya que si es libre viene de un proceso industrial, pero si es mercurio total resulta que es de la zona. Según nuestros análisis, los análisis de la UNCuyo y los análisis del laboratorio SGS, no tendríamos inconvenientes con este proceso”

Para nosotros, un posible derrame está totalmente descartado, enfatizó el ministro.