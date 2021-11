Asociación de Inquilinos: “la ley hay que aplicarla, no suspenderla”

La suspensión por 180 días, propuesta por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de la denominada Ley de alquileres hasta que paralelamente se elabore una nueva norma basada en un acuerdo parlamentarios, no fue muy bien vista por parte de la Asociación de Inquilinos de la provincia de San Juan, ya que la postura no pasa por ahí, sino que la ley debe aplicarse y no suspenderse, como pretenden desde el gobierno nacional.

Para aclarar la postura que tiene asociación sobre este tema, Víctor Bazán mantuvo una comunicación con el Diario 35 que se emite por Zonda TV, donde dijo que “la verdad que cuando hacen estos planteos sin tener en cuenta la gran suma de dinero que debe abonar el inquilino a la hora de alquilar, sin dudas no han tenido en cuenta esa situación donde termina repercutiendo aún más como avanza la inflación y se hable de la ley cuando la situación es otra. Primero hay que respetar la ley y hacerla cumplir. Acá el principal problema es dolarización de los inmuebles. Sin dudas una ley que nunca la pusieron en funcionamiento por parte del Estado”.

Por otro lado Bazán, manifestó “acá hay que reconocer que el Estado nunca ha trabajado para que esta ley se cumpla. Esta es una presión de los que tienen varios inmuebles para alquilar aprovechándose de los que menos tienen. Esta es una ley que sirve para los inquilinos y no para los propietarios. Por ejemplo el contrato que antes era de dos años ahora es de tres y eso es una comisión menos para los propietarios. Que podes hacer refacciones dentro de un inmueble, de que no pagas más renta, municipalidad y eso lo paga del dueño del inmueble, o como ejemplo que tenés de devolver es deposito actualizado, por ejemplo”.

“Hoy por ejemplo el que alquila ocupa casi un 55 por ciento de sus ingresos para tener un lugar para vivir, entonces no podemos decir que el locador no pierde plata. Deben pagar los impuestos como lo hace un dueño del kiosco de la esquina. Ahora que no lo quieran pagar es otra cosa” señaló entre otras cosas Bazán

Los puntos conflictivos

1) El plazo de los contratos: la nueva ley lo elevó a tres años pero el oficialismo pretende que vuelva a dos años.

2) El coeficiente de ajuste: si bien los inquilinos buscan una cláusula de ajuste más vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVU), también está la pretensión de los propietarios de no aplicar ajustes anuales con una fórmula que toma en cuenta salario e inflación, sino en forma semestral o la que se pacte entre las partes.

3) Registro de los nuevos contratos ante la AFIP.

4) Las garantías. Los propietarios quieren que se mantenga la garantía propietaria como se utilizaba anteriormente o que ellos puedan elegir la que les resulte más conveniente.