Asistencia tras la tormenta

Tras el diluvio en algunos departamentos, 25 familias fueron evacuadas. Zonda, Rivadavia y Chimbas los departamentos afectados por la intensa lluvia que generó problemas también en algunas calles y rutas de la provincia.

La lluvia del martes afectó seriamente a varios departamentos de SJ. Según el reporte de Emergencia Social, se registraron entre 20 y 25 familias que tuvieron problemas en sus viviendas.

La tormenta fue breve pero muy intensa y el agua que cayó, fue suficiente para dañar techos y calles principalmente en Rivadavia, Chimbas y Zonda.

Sergio Pelaytay, director de Emergencia Social detalló que la zona Oeste y Centro del departamento de Chimbas fue el más afectado. “En Villa Observatorio, Lote 32 y asentamiento Malvinas fueron barrios muy castigados y eso género que los techos se vengan abajo”, dijo el funcionario.

En este departamento se autoevacuaron siete familias. Mientras que en la zona de Marquesado, Rivadavia también se registraron serios problemas en techos filtrados y tres familias “en situaciones complejas”.

Otro departamento con daños fue Zonda. De acuerdo al reporte del Ministerio de Desarrollo Humano hay cinco familias que reportaron daños.

Sergio Pelaytay explicó que las personas serán asistidas con material de construcción como palos, machimbre y membrana. A quienes necesiten también se les proveerá de bolsas de cemento, ya que hay paredes con problemas de humedad que generaron algunos derrumbes.

Camping cerrado

Por otro lado, desde el municipio de Rivadavia informaron que el camping municipal, El Pinar y el Parque Faunístico permanecerán cerrados hasta mañana. Es por los daños que generó la creciente en la zona después de la tormenta de ayer.

Personal policial tuvo que evacuar a unas cien personas que se encontraban disfrutando el día. La Ruta Nacional 12 se vio interrumpida durante un tiempo importante por la bajada de creciente que hasta dejó autos varados que fueron sacados por los uniformados.

Restringen el uso de agua

Debido a las intensas lluvias acontecidas durante los últimos días, se han generado crecientes con alta densidad de greda. Tal situación provoca que en el Establecimiento Potabilizador Marquesado el tratamiento del agua se realice en un grado más lento y en menor cantidad de producción de lo habitual.

Es esencial el uso cuidado del agua potable por parte de todos los usuarios, destinándola solo para el consumo básico y necesario. Mientras la situación se normalice es muy importante minimizar el consumo de Agua Potable.

• Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

• priorizar el consumo de agua potable para acciones vitales.

• No regar – No lavar veredas ni autos.

• Evitar el uso de electrodomésticos que demanden importante cantidades de agua como es el lavarropa, etc.

Como medida de precaución, las respectivas áreas de la empresa están accionando para minimizar posibles bajas de presión y de caudal de agua potable en distintos puntos de la provincia.

El proceso de potabilización es más lento que lo habitual, eroga menos cantidad de agua tratada y por consiguiente, se debe tener equilibrados los tanques de reserva.