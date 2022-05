Así se jugarán los octavos de final

Desde la organización informaron como serán los partidos de octavos de final en la rama masculina del Hockey Sobre Patines a partir de mañana.

Todo se concentrará en dos estadios a partir de mañana ya que el estadio Marcelo García de Pocito y el Aldo Cantoni recibe a la parte decisiva del torneo Sudamericano de clubes.

Estadio Marcelo García

15:00 MEDANO DE ORO vs. HURACAN

17:00 U.V.T. vs. BANCO MENDOZA

19:00 CLUB HISPANO vs. SAN MARTIN

21:00 RIVER PLATE vs. OLIMPIA

ESTADIO ALDO CANTONI

15:00 UNION vs. MURIALDO

17:00 BANCARIA vs. S.E.C.

19:00 LOMAS RIVADAVIA vs. ESTUDIANTIL

21:00 SOCIAL SJ vs. CONCEPCION P.C.