Así encaran la campaña de las Generales los cuatro frentes

Mejorar el resultado de las últimas PASO en la búsqueda de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación que están en juego, es la consigna que persiguen cada uno de los espacios políticos locales que ya están en plena carrera.

Dependiendo de las características del resultado obtenido en la PASO de septiembre, los cuatro frentes electorales de la provincia diseñaron su estrategia y campaña para las próximas elecciones generales del 14 de noviembre.

El Frente de Todos (FdT) que ganó en las PASO, pero por un margen menor que elecciones pasadas, aspira a recuperar ese caudal de votos perdidos que otrora fue tan amplio. Juntos por el Cambio (JxC), el principal opositor, busca cosechar más apoyo del electorado, mientras que Consenso Ischigualasto (CI), y la Izquierda Unida (IU), tienen la pulseada por ofrecerse como la tercera opción, ahora separada por tan sólo dos puntos.

Fabiola Aubone, candidata a diputada nacional en segundo término por el FdT dijo que “sería un error apuntar a un sector en particular. Apuntamos a toda la ciudadanía porque es una elección de distrito único. Este modelo que conduce Sergio Uñac está dispuesto a escuchar si hubiera errores que reconocer y a mejorar, pero siempre y cuando la construcción sea entre todos”, aseguró la actual ministra de Gobierno.

Cristian Jurado, el candidato en primer término de IU expresó que “más que un número o porcentaje buscamos ser tercera fuerza. Vamos a hacer un compromiso público de ganar lo mismo que un maestro de escuela en caso de asumir una candidatura” y cerró opinando que “JxC ya llegó a un techo de votos” y hay mucha gente “descontenta con el gobierno provincial y nacional y ahí nosotros podemos crecer”.

Más caminatas

Desde el frente de oposición Consenso Ischigualasto, el candidato a diputado nacional en primer termino Marcelo Arancibia indicó que “vamos a incrementar las salidas a los departamentos”.

En este sentido dijo que se van a “sumar caminatas y reuniones políticas, siempre respetando los protocolos Covid”.

Desde hace varios días ya comenzaron con esta nueva campaña de cara a las generales y ya recorrieron varias zonas de Albardón, Chimbas, Capital.

“En cuanto al discurso, vamos a reforzar nuestra condición de oposición en la Nación y provincia”, destacó.

“Queremos dejar por sentadas nuestras diferencias con Juntos por el Cambio de San Juan respecto a su falta de oposición en la provincia”, agregó el candidato.

Desde el Frente Juntos por el Cambio, aseguran que la estrategia puede que no varíe mucho de la implementada anteriormente para las PASO. En este sentido comenzaron la nueva campaña con caminata en Rawson, y hoy definirían algunos detalles de la estrategia a seguir.

El fuerte de la campaña para este sector será realizar actividades específicas como caminatas junto a los candidatos. “Nuestra presencia en cada rincón de San Juan siempre se mantuvo a pesar de la pandemia, consideramos que la política se hace en el territorio y en el día a día, es la única forma de llevar soluciones, y para eso se debe conocer cada realidad de cerca”, indicó Enzo Cornejo, candidato a diputado en segundo termino. “Nuestra intención es llegar a cada hogar sanjuanino con nuestro mensaje, nuestro propósito es sumar al congreso”, aseguró.

Fabiola Aubone (Frente de Todos)

“Todo lo que se ha hecho en la campaña ha dado resultado porque hemos ganado, pero hay que redoblar el esfuerzo y hacer más reuniones y encuentros sin descuidar las funciones que tenemos dentro de la actual gestión de gobierno”.

Cristian Jurado (Izquierda Unida)

“Vamos a apuntar a una juventud que está muy descreída y no sabe a quien votar y a todo aquel que haya votado en blanco, que no fue a votar, anuló el voto, o porque no cree en los políticos y tiene mucha bronca con los partidos mayoritarios”.

Marcelo Arancibia (Consenso Ischigualasto)

“Vamos a incrementar las salidas a los departamentos, sumar caminatas y reuniones políticas, siempre respetando los protocolos Covid. Reforzaremos nuestra condición de oposición en la Nación y provincia, dejando sentadas nuestras diferencias con Juntos por el Cambio”.

Enzo Cornejo (Juntos por el Cambio)

“Vamos a incrementar las salidas a los departamentos, sumar caminatas y reuniones políticas, siempre respetando los protocolos Covid. Reforzaremos nuestra condición de oposición en la Nación y provincia, dejando sentadas nuestras diferencias con Juntos por el Cambio”.

