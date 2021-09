Asesinato en Villa del Sur: pedirán un año de prisión preventiva para “Nahuelito”

La Fiscalía tiene dos testigos y otro que pidió declarar bajo secreto porque teme por su vida. Los tres afirmarían que fue el trapero de 19 años quien mató a balazos a “Pochi” Maurín.

Por Lucas Laciar

El asesinato del exconvicto de 26 años “Pochi” Maurín, tiene a la sociedad sanjuanina en vilo. Es que el domingo pasado por la tarde se dio una balacera en el interior de la populosa Villa del Sur en Chimbas, tras una supuesta pelea de bandas. Según estiman los investigadores policiales. Luego se conoció que el principal señalado como autor de lo disparos es Nahuel Guardia Sosa, un vecino del difunto, que es conocido por ser trapero.

Ahora, luego de que se entregara el joven de 19 años, en la Fiscalía esperan a la audiencia de formalización para imputar penalmente al trapero y empezar con la investigación penal.

La carátula de la causa es “asesinato doblemente agravado por haberlo cometido con arma de fuego y por la participación de dos o mas personas”, asegura el fiscal del caso Adrián Riveros a Zonda Diario.

El abogado defensor del joven, Jorge Olivera señaló en radio Estación Claridad que “mi defendido, asegura que al momento de la muerte de Maurín estaba en un cumpleaños de 18 en otro lugar. No estuvo ni participó en la gresca. Vamos a ofrecer testigos; personas que estuvieron con él. No todas fueron familiares. Vamos a discutir durante el proceso cómo se presentará la prueba. Quiero que quede claro que él me aseguró que no estuvo en esa pelea entre bandas”

Por su parte, consultado por este medio, tras los dichos del abogado, Riveros sostiene que “Hay testigos que señalan que estuvo en el lugar del hecho”. En ese contexto detalla que que: “hay dos que han declarado y hay otro que va a declarar. Hemos pedido al juez que declare bajo identidad reservada porque teme por si integridad y por la de su familia”.

En tanto a la prisión preventiva a la que se ha sometido al trapero, afirmó que cuando sea la audiencia de formalización, “vamos a pedir un año y un año de investigación penal preparatoria”.