Asesinato de “Nando” Mura: Espejo iría a prisión perpetua este jueves

La querella pidió una condena perpetua, el tribunal aceptó condenarlo por asesinato doblemente agravado y resta discutir la modalidad de cumplimiento de la condena. Hay una audiencia este jueves y el juicio va llegando a su fin.



Por Lucas Laciar

Ya casi finaliza el juicio contra Diego Espejo, el hombre acusado de asesinar a su novio, Oscar “Nando” Mura. Espejo ya admitió haber matado a balazos a su novio en la madrugada del último 19 de marzo. Mura, tenía 28 años y era un oficial de la Policia. Este martes, terminaron los alegatos de la defensa y es inminente la condena.

Cabe destacar que la querella a cargo de la abogada Romina Solera pidió perpetua el viernes pasado. “Terminaron los alegatos de la defensa. Hubo la posibilidad de réplica por parte de la fiscalía y la querella y ahí pudimos introducir algunas cuestiones con las que no estábamos de acuerdo en los alegatos de la defensa. A su vez el abogado pudo responder y por último hablo Espejo ante el tribunal”, comentó a Zonda Diario Solera.

Todo esto fue durante la mañana de este martes en tribunales. “Inmediatamente, el tribunal pasó un cuarto intermedio y al cabo de una hora, a las 11 de la mañana ya teníamos la sentencia condenatoria”, informó la letrada de la querella.

Si bien no dijo cual es exactamente la sentencia, señaló que “el tribunal, por unanimidad, ha sido condenarlo por el homicidio doblemente agravado en perjuicio Óscar Mura”.

Además, adelantó que “el jueves a las 8 hs, nos han convocado a una audiencia para discutir sobre la modalidad de la pena”. Si bien no ha trascendido la sentencia, se puede estimar, mediante lo adelantado pro Solera y teniendo en cuenta lo que había solicitado la querella, de que Espejo podría ser condenado a prisión perpetua.

La defensa que no fue

Durante el juicio, Espejo dijo que “vivía un calvario estando con él”. En la noche del homicidio fueron al bar Molly Malone y luego salieron en remis. Allí, aseguró que Mura le reveló que hablaba con otro chico en condición de infidelidad. “Me pedía perdón, me decía que no lo iba a hacer nunca más, que no se iba a hablar con más nadie”, agregó Espejo en su declaración.

Al llegar al departamento que alquilaban en el Barrio Sarmiento de Chimbas, Mura habría cerrado la puerta y le pidió que no se vaya. “Me dijo ‘sacate la ropa que nos vamos a acostar’. Yo me saco la ropa porque ya le tenía miedo. Me pone las esposas, saca su arma, la descarga y la metió abajo de la cama” sumó en su testimonio. Posteriormente, cuando eran cerca de las 3 am, fue el episodio fatal. «Forcejeamos, le quité el arma y ahí fue cuando se disparó», dijo Espejo, pero esa defensa se cayó.

Es que los peritos que revisaron todo, señalaron que la distancia declarada fue a un 1.50mts desde el cañón del arma hasta el orificio de disparos. Determinaron que la posición de cuerpo de la víctima y era reposando en la cama, la víctima estaba acostada en la cama y el tirador se encontraba a en cuchillas. Esto echó por tierra los dichos de Espejo sobre el forcejeo.

La condena ya estaría casi lista y seguramente, este jueves por la mañana se haría firme