¿Asesinaron a una anciana de 82 años para robarle?

Los familiares encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en un charco de sangre. Los investigadores siguen la hipótesis del homicidio con intenciones de robo.

La escena impresionó a todos. Sobre todo por la brutalidad con la que se perpetró el asesinato de una mujer de 82 años en el interior de su vivienda ubicada en calle Gobernador Rojas en la Villa Paolini, en Pocito.

Los vecinos estaban sorprendidos porque en la mañana temprano habían visto a la mujer limpiado la vereda. Pero después de que culminó con la tarea e ingresó a la vivienda no se supo más de ella. Su familia insistió muchas veces por teléfono pero ella no respondió y fue por eso que llegaron hasta la casa y se encontraron con la terrible escena. La mujer ya sin vida en medio de un inmenso charco de sangre. Con signos de haber sido víctima de fuertes golpes.

Ayer en la siesta los efectivos de la Policía de SJ realizaban las pericias en el lugar cortando el acceso a la cuadra donde ocurrió el hecho. Aún con las fuertes ráfagas del viento Zonda, se realizaban todas las tareas investigativas para conocer que fue lo que realmente pasó.

La hipótesis más fuerte que manejaban es que el asesinato a golpes de la mujer ocurrió por en el marco de un intento de robo. Es que encontraron cajones abiertos y prendas desordenadas que respaldarían la teoría.

Según trascendió, no habían entradas forzadas ni ventanas rotas, por lo que se trataba de establecer por donde habrían ingresado el o los responsables del hecho.

Los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Ivan Grassi y Renato Roca, estaban a cargo de la causa.