Aseguran que SJ está superando el pico de la tercera ola. El Dr. Ing. Daniel Patiño, investigador del Instituto de Automática (INAUT) de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, sostiene con evidencia científica que los casos diarios bajarán tan rápido como subieron. “Consideramos que después de esto es el fin de la pandemia”, declara el científico.

Escribe: José González y Federico Funes

Falta. Pero son datos alentadores. Para Daniel Patiño, investigador de la UNSJ, estamos en tránsito hacia el fin de la pandemia.

Empezando por el final podríamos decir que, según estos estudios científicos, en marzo la situación epidemiológica, tanto en el país como en la provincia, sería mucho más saludable.

“No somos médicos, ni epidemiólogos, solo manejamos, procesamos y modelamos matemáticamente datos, y lo decíamos insistentemente, Ómicron es la última ola y fin de la pandemia”, declara el científico local.

Para respaldar esto, asegura que nuestro país está superando el pico de la ola.

“Contrastamos nuestros modelos con los modelos de los países centrales y determinábamos que entre el 13 y 17 de enero se podría producir el pico de la curva de contagios en Argentina. Y efectivamente el récord fue el día 14 de enero”, dice.

En este sentido, San Juan viene un poco más atrasado. En estos días los casos en la provincia han superado los 3 mil, y hasta los 4 mil casos positivos de coronavirus diarios.

“La ola de SJ comenzó de 7 a 10 días después de que comenzara en Argentina, sobre todo en Córdoba, Santa Fe y el AMBA. Lo que se refleja en el país lo vemos después en la provincia”, agrega el investigador local.

Además, teniendo en cuenta que Argentina logró el pico de la ola el 14, San Juan podría estar en esa situación.

“Efectivamente, al parecer el pico se obtuvo el día sábado. Estamos transitando el pico de este tsunami en San Juan también y vamos a ver que en los próximos días comenzará a bajar con la misma velocidad que subió”, sostiene.

Para finalizar y tener en cuenta, en un mes se llegaría a la parte baja de la ola, lo que marcaría que la situación sanitaria nuevamente volvería a normalizarse.

“Calculamos que para el 20 de febrero terminaría la ola en Argentina y sobre fin de ese mes para SJ. Consideramos que es el fin de la pandemia”, declara con firmeza.

TRES UNIVERSIDADES EXIGIRÁN PASE SANITARIO PARA LAS CLASES PRESENCIALES

Las universidades de La Matanza, La Plata y Tecnológica Nacional pedirán el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 a aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial.

En el caso de aquellas personas que no estén vacunadas por alguna cuestión médica, la universidad se encargará de analizar la situación, mientras que los no vacunados por alguna otra razón deberán presentar un test con resultado negativo.

El pase sanitario entró en vigencia el 1º de enero a nivel nacional, con el objetivo de que las distintas actividades sean seguras e incentivar la vacunación contra el Covid-19.

A partir de su aplicación, se hizo obligatoria la vacunación para que los mayores de 13 años puedan realizar una gran cantidad de actividades, aunque no se mencionaba el sector educativo.

Pese a que el Gobierno descartó el certificado de vacunación para las escuelas, las tres universidades públicas ya anunciaron que pedirán el esquema completo de vacunación para aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial.

La última dosis debe haber sido aplicada hace más de 14 días para que el Ministerio de Salud considere completo el esquema de vacunación.

