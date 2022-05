Aseguran que las escuelas no tendrán problemas de gas

El ingeniero Rubén Manni, a cargo de la Dirección de la Red Provincial de Gas, manifestó que desde esta semana se reforzarán las cuadrillas que trabajan en establecimientos del Gran San Juan. Se realizaron trabajos durante la época estival y otros que se encuentran actualmente en ejecución, esperan terminar a la brevedad.

Llega la época invernal y desde la Dirección de Redes de Gas de la provincia se está trabajando fuertemente para que las escuelas de la provincia cuenten con el servicio de gas y calefacción para docentes y alumnos.

En dialogo con Zonda TV, el funcionario a cargo del área, el ing. Rubén Manni explicó que se están realizando obras tanto en las escuelas del Gran San Juan como de departamentos alejados.

“Hemos realizado un relevamiento en las escuelas durante el período estival de enero-febrero. Y en base a ello se elaboró un pliego de mantenimiento y modificaciones de las escuelas que es en los que se está trabajando”, comentó.

“Estamos trabajando dentro de las escuelas de San Juan y Gran SJ y departamentos alejados. Trabajamos con concursos de precios para Jáchal, Calingasta. Iglesia, Valle Fértil y zonas alejadas de Sarmiento, Caucete y 25 de Mayo con empresas contratadas”

“En Gran San Juan estamos con cuadrillas nuestras y a partir de la semana que viene reforzamos trabajos con empresas contratadas para poder cumplir con los reclamos de las escuelas”, indicó.

Por otro lado el ingeniero manifestó que “hay que tener en cuenta que hay escuelas que tienen gas natural y otras no, por eso hay empresas locales que abastasen otras escuelas que no tiene, este tipo de servicios”.

Y señaló que en algunas escuelas se debió realizar instalaciones nuevas y en otras hacer modificaciones.

“Priorizamos perdidas y después modificaciones. Encontramos varias escuelas con instalaciones viejas, algunas resentidas por el terremoto como Alfonsina Storni y Obispo Zapata de 9 de Julio. En Pocito y Chimbas encontramos problemas de cañerías y las estamos haciendo nuevas en el caso de Alvar López y Froilán Ferrero”, explicó.

“Trabajamos para que ninguna de las escuelas tenga problemas a la hora de calefaccionarse”, añadió.

Seguidamente manifestó Manni que “normalmente la distribuidora, siempre en la época invernal, que hay mucho consumo tiene algún tipo de limitación en el suministro pero es para la industria pero no para la calefacción domiciliaria o para las escuelas. No va a ver problema de abastecimiento. Es importante es mencionar que las escuelas de la provincia no tendrán inconvenientes a la horade calefaccionarlas”, reiteró finalmente.