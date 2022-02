Aseguran que Argentina está 25% debajo del pico de empleo per cápita

Los indicadores de un diagnóstico elaborado por la UIA revelan que si bien en 2021 hubo un crecimiento del 15% aún el país está muy lejos de alcanzar los niveles del 2011, los más altos, y la cantidad de empresas debiera crecer 30%.

Escribe Omar Andrada

Gustavo Fernández, secretario de la Unión Industrial San Juan (UIASJ) y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizó la realidad del sector en el programa Diario 35 de Zonda TV.

Para ello tuvo en cuenta un diagnóstico de situación que elaboró el organismo y refirió que la industria nacional “hasta el 2018 tuvo movimientos oscilantes, pero a partir de ahí empezó un descenso sostenido. En 2020 con los efectos de la pandemia la caída fue muy brusca. En el 2021 tuvo un fuerte rebrote ya que creció cerca del 15% y esto permitió recuperar algunos niveles prepandemia pero todavía estamos muy lejos de los mejores momentos”, aseguró.

Explicó que “ha sido apenas un rebote para recuperar lo perdido durante la pandemia. Pero estamos un 25% por debajo del pico de empleo per cápita industrial”.

Aclaró que en el 2011 tuvo cerca de 30 empleados por habitante y “hoy estamos en el orden de los 25”.

Describió que “se han destruído muchas industrias, la cantidad de ellas por habitantes ha caído significativamente como también cayeron las exportadoras. Debiéramos crecer cerca del 30% en cantidad de empresas trabajando para alcanzar los niveles del 2011”, indicó.

Más adelante comentó que Argentina tiene una combinación extraña, “es un país con alta presión tributaria equivalente a EEUU y muchos países europeos, pero con bajo crédito, y sin éste no se puede invertir y crecer. Este es un problema de competitividad serio porque la falta de crédito al sector privado, sobretodo a las pymes, combinado con una alta presión tributaria es un combo difícil para que las empresas sean competitivas”.

Respaldó sus dichos expresando que “el país tiene una de las alícuotas más altas de impuesto a la red empresaria. El promedio de América Latina es del 26% y Argentina tiene la tasa máxima para las empresas en el pago al impuesto a las ganancias, 35%”. Amplió que países como Chile, Bolivia, Paraguay o Uruguay “están por debajo del nuestro y ni hablar de compararnos con los europeos”, se explayó.

Fernández reflexionó que en un contexto difícil de un país con un profundo déficit fiscal, hablar de reducir impuestos es un problema.

Posteriormente aseguró que las exportaciones son la salida que tiene Argentina al problema de la falta de divisas. Sin embargo contó que la gran mayoría de las empresas que han desaparecido son exportadoras. “Debiéramos crecer un 77% en cantidad de empresas exportadoras para alcanzar los mejores niveles. Estamos el 50% por debajo ya que en 2011 se exportaba casi US$ 1.000 por habitante y hoy apenas superamos los US$ 600”.

El dirigente describió que lo que elaboró la UIA forma parte de un diagnóstico de situación, pero no se queda en esto sino que concluye con una presentación que se va a hacer en marzo y se ha denominado el Libro Blanco de UIA. Es la presentación de las propuestas que va a ofrecerle a la sociedad, al gobierno y la oposición para elaborar un plan de desarrollo federal que aborde los temas clave como la política tributaria, promoción de exportaciones y desarrollo de más industrias en los lugares más postergados.

¿SERÁ CANDIDATO A INTENDENTE POR CAPITAL?

De cara a las elecciones de 2023 varios nombres comenzaron a sonar como posibles candidatos. Uno de ellos es el de Gustavo Fernández para intendente de La Capital. Al respecto dijo: “La Capital para nuestro partido es un distrito muy importante porque es donde Dignidad Ciudadana más desarrollo tuvo y donde el frente (Juntos por el Cambio), nos pide más ayuda y compromiso. Me encantaría ser intendente, pero más que hablar de candidaturas estamos enfocados en la conformación de equipos de trabajo, en aceitar la amistad entre los miembros del frente y pulir las propuestas. Llegará el momento de definir las candidaturas, pero cuando uno está en política está dispuesto a trabajar en el lugar donde el espacio lo necesite y mi vocación va en esa línea”, afirmó el Fernández político. “JxC viene trabajando con una mesa provincial y con temas clave para la provincia como la crísis hídrica, una prioridad urgente de ser atendida. También con conectividad porque menos de la mitad de los hogares de la provincia cuentan con una línea fija y dependen de los celulares, con los problemas que tiene el 4G, y con Educación, en la que San Juan no está entre los mejores lugares. De cara al desarrollo son claves para abordar el mundo que viene. Forman parte de los ejes que JxC quiere instalar en la agenda provincial como prioritarios”, aseguró.