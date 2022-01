Asambleas de La Rioja hacen piquetes selectivos a mineras. Asambleas ambientalistas de La Rioja informaron que decidieron comenzar un bloqueo selectivo a las empresas mineras que “están violando nuestro territorio”.



En la localidad de Vinchina, señalaron que “a tan solo 2 km del glaciar el Potro (Villa Castelli) se pretende instalar un megaproyecto minero llamado Josemaría en la provincia de San Juan. El Potro es el glaciar más importante de la Cordillera Riojana y en la zona ya se otorgaron 40 concesiones mineras”. indicaron.

Evelin Barrera integrante de la Asamblea Vecinos Autoconvocados de Vinchina y del Valle del Bermejo, comentó que el corte selectivo obedece a la falta de respuestas de las autoridades a los pedidos de informe.

El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, consultado sobre el reclamo de las asambleas por la actividad minera, dijo que “en dos años no hicimos nada y no lo vamos a hacer tampoco ahora. Sin licencia social, no vamos a hacer absolutamente nada”.

Quintela insistió en que si se decide explotar Josémaría, que está en el límite de San Juan La Rioja, es que la vecina provincia dé trabajo a las y los riojanos de Guandacol, Villa Castelli y alrededores, “porque todos sabemos que los salarios de esos emprendimientos son importantes”. “Es importante que puedan mirar a La Rioja para poder paliar el nivel de desempleo”