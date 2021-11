Arriba la Scaloneta a San Juan

Con Messi a la cabeza esta tarde a las 20.30 llega la Albicesleste y Brasil a la provincia para el clásico de mañana en el Bicentenario. Scaloni prepara por ahora una sola modificación.

Está todo preparado y listo para el arribo de la Selección argentina. Alrededor de las 20.30 Messi y compañía arribarán al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y luego el micro lo alojará en el hotel Del Bono Park.

Brasil llegaría sobre la misma hora en un vuelo privado y después hospedará en el Alkzázar.

En cuanto al equipo titular, Scaloni realizará un solo cambio, Messi, que entró 15 minutos ante Uruguay, en lugar de Dybala.

Messi se había perdido los últimos dos partidos del PSG por una contusión en la rodilla izquierda, Scaloni explicó después del juego en Montevideo que decidieron que el rosarino no fuera titular porque venía inactivo y el ingreso en el final fue para tomar ritmo pensando en Brasil.

De esta manera, de no mediar ningún inconveniente, Messi ingresará por Paulo Dybala, quien terminó con un golpe ante Uruguay que no le impedirá estar a disposición de Scaloni.

Por ende la Scalonetta saldría a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Hoy arriba la Selección con un gran operativo de seguridad.