Este viernes comenzó la fecha 3 del Torneo de Verano de Liga Sanjuanina.

En Juventud Zondina, el local y Atenas de Pocito igualaron 3 a 3.

Juan Riveros y Matías Gonsales, en dos oportunidades, convirtieron para el equipo Tricolor. Gonzalo Narváez, en dos ocasiones, y Enzo Ginés anotaron para el Mirasol.

Este sábado en la tarde continúa con: Rivadavia vs. Unión, Marquesado vs. Trinidad y Aberastain vs. Villa Obrera.

El horario de comienzo establecido es a las 16.00.