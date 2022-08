Arrancó la discusión de la ley de alcohol cero en diputados

Con la presencia del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano y de integrantes de la fundación “Madres del Dolor”, se inició ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, el debate de la ley de Alcohol cero, que propone la prohibición total de la presencia en sangre de sustancias alcohólicas a la hora de conducir vehículos.

La fundadora de Madres del Dolor y copresidente de la Asociación Mundial de Víctimas de Tránsito, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. “Cuando hablamos de la ley de alcohol cero no estamos hablando de una ley seca, no estamos diciendo que nadie puede tomar alcohol. Lo que estamos diciendo es que toda persona que decida salir a cenar y le gusta tomar un vasito de vino, una cerveza está perfecto, lo que no puede hacer después es salir a conducir, aclaró.

Perrone contó que desde “Madres del Dolor” mantuvieron una reunión con empresarios vitivinícolas preocupados por el posible impacto negativo que para ellos tendría una ley de Alcohol Cero en las ventas.

Por su parte, Martínez Carignano aseguró que “la seguridad vial es una cuestión de salud pública” y argumentó que “nada mata más en la Argentina que la seguridad vial”.