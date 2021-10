Arrancaron los controles de los precios congelados en SJ

A la fiscalización de 600 productos de Precios Máximos, que venían realizando en la provincia, los inspectores sumaron los artículos del nuevo régimen nacional.

La Secretaria de Industria y Comercio Adriana Vargas señaló que a través de Defensa al Consumidor, comenzaron a implementarse los controles de precios máximos en SJ, indicando que “todos deben estar dentro de este programa” tanto las sucursales de las cadenas nacionales de supermercados como los comercios locales.

La funcionaria, manifestó a Diario Zonda que los Precios Máximos que rigen en todo el país, ya se encuentran en los comercios en SJ, dentro de la cartelería de Precios Cuidados, indicó.

“Creo que no vamos a tener inconvenientes de nada, en cuanto a los procedimientos y la aplicación, mientras que el control seguirá a cargo de Defensa al Consumidor como habíamos quedado”, explicó Vargas, reiterando que se estima que tampoco habrá problemas de desabastecimiento porque “incluso hay empresas que quieren sumarse”, al nuevo programa.

Agregó que si bien estamos en los primeros días de aplicación, durante la marcha, se harán los ajustes necesarios de acuerdo lo que cada provincia vaya sugiriendo dentro de la Resolución 1050 a fin de “tratar de mantener la estabilidad por este tiempo”.

Vargas comentó que ayer ya estuvo en contacto con “las cadenas provinciales que están totalmente de acuerdo en sumarse a lo que haya que trabajar en esta Resolución que hay que aplicar”.

Explicó que existen casos de algunos productos puntuales, que ya fueron adquiridos por comerciantes a mayores precios que los estipulados, planteándose posibles notas de créditos.

Asimismo, comentó que “los super nuestros, las cadenas locales como se tratan de valores máximos, los tienen a los productos mucho más barato que los precios congelados”.

En cuanto a los controles, dijo que “es un proceso que se debe hace paulatinamente”, reiterando que se trata de una tarea que Defensa al Consumidor, que cuenta con el poder de policía para ello, nunca la dejó de hacer.

Adriana Vargas (secretaria de Industria y Comercio)

“No vamos a tener inconvenientes, tampoco desabastecimiento porque incluso hay empresas que quieren sumarse”.

“LA IDEA NO ES SALIR A CERRAR LOCALES”

El titular de Defensa al Consumidor, Javier González informó a Diario Zonda que, a partir del nuevo régimen, los controles y fiscalizaciones de precios cuidados, absorben los Precios Congelados. “A los 600 precios que estaban, sumamos otros 600 productos más.

Hasta ahora, no hay firmas comerciales sancionadas por incumplir con los Precios Congelados, a diferencia de lo que sucediera con Precios Máximos. Al explayarse sobre la fiscalización actual, indicó que “empezamos a hacer controles periódicos por el régimen de Precios Cuidados y hemos continuado con la misma dinámica de trabajo sumando casi 600 productos, que hacemos por muestreo porque no te da la posibilidad físicamente de relevar 1600 artículos por cada visita, sobre todo con la cantidad de inspectores y los equipos de fiscalización que tenemos”.

Destacó que inclusive existen precios a nivel local, que están más bajos que en el listado de Precios Congelados.

Las cadenas nacionales, con presencia en la provincia, tienen la obligación de contar con los precios congelados, destacó el funcionario siendo pasibles de sanciones previstas en la ley 24240 en caso de incumplimientos, de multas pecuniarias que van de 500 a 5 millones de pesos, pudiendo llegarse hasta la clausura, precisó.

“La idea no es salir a sancionar ni cerrar los locales. Si advertimos alguna situación se hará el apercibimiento correspondiente y en caso de mantener esa posición, se encarará con ese antecedente, alguna sanción”, aclaró sin embargo, González.