Arrancan las paritarias, de nuevo, las paritarias docentes

Hoy será la primera reunión con los gremios docentes para acordar incrementos salariales. Ayer las autoridades de Hacienda y Educación estuvieron abocados a elaborar la propuesta.

Hoy, a las 9.00, comienza la serie de reuniones paritarias con gremios docentes y estatales para acordar incrementos salariales. En la previa de esta jornada, la ministra de Hacienda Marisa López junto a su equipo en un primer momento y luego con su par de Educación, Cecilia Trincado, estuvieron analizando en detalle la propuesta que el gobierno elevará primero al sector docente.

Por su parte, el vicegobernador Roberto Gattoni aclaró que no se puede tocar el fondo anticíclico para aumentar salarios.

“El fondo anticíclico debe utilizarse por una cuestión coyuntural”, indicó Gattoni. “Si se van a financiar aumentos salariales con el fondo anticíclico. ¿Qué se hace cuando se acabe ese fondo?

Puede durar 2 o 3 meses y después ¿qué?. Después con la historia de que no pagamos sueldo, de que la gente tiene cortada la obra social, de que los servicios no funcionan”, señaló el vicegobernador.

“Creo que hay que tener mucha responsabilidad y esto administrarlo como la mayoría administramos nuestros hogares. Hay un problema, hay que atender el problema sin descuidar el marco general. Creo que no es oportuno pensar en el fondo anticíclico para aumentos salariales” , explicó el vicegobernador de la provincia.

“La inflación ha sacado del contexto en el que nosotros estábamos pensando que hay que atender que hay que estudiar y rectificar y corregir en la medida de las posibilidades de la provincia”, añadió.

“Hay una reunión de los gremios con el gobierno provincial, que ha escuchado el petitorio. Creo que nosotros hemos entendido que esto había que adelantarlo… Ahora hay que dejar que las partes actúen, y van a considerar en la mesa de negociación el pedido de los autoconvocados, en ese marco habrá que ver las posibilidades que tiene la provincia para atender esos reclamos”, concluyó. A la espera de los detalles de la reunión de la paritaria los docentes autoconvocados se concentrarán a las afueras del centro Cívico.

HENSEL RECIBIÓ EL PETITORIO DE LOS ESTATALES QUE RECLAMARON EN EL CÍVICO

Ayer en la mañana un sector de empleados estatales que cumplen funciones en el Centro Cívico realizó una protesta en el hall del primer piso en reclamo de mejoras salariales.

Posteriormente, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, dialogó con empleados públicos y recibió la nota que le otorgaron.

Cabe destacar que mañana viernes 3 de junio se desarrollará la paritaria donde estarán presentes los gremios que representan a trabajadores no docentes de la administración pública. Esa reunión estaba prevista para la próxima semana pero el gobierno provincial decidió adelantarla.