Arranca la 10ª del fútbol local: ¿cuándo y dónde juega tu equipo?

Este sábado se pone en marcha un nuevo capítulo del torneo sanjuanino en Primera A. Habrá cuatro juegos a partir de las 16.30. El escolta, Colón Junior, recibe a 9 de Julio. El domingo juega el puntero.

Ya está todo listo para la décima fecha del fútbol de la Liga Sanjuanina en Primera División A.

En la jornada del sábado se desarrollarán cuatro juegos, el domingo cuatro más y el capítulo se cerrará el lunes.

En el comienzo de la fecha, el escolta Colón Junior recibirá a 9 de Julio, con Alberto Riveros como árbitro. Del Bono será anfitrión de Peñarol (Arb. Sebastián Fernández), Villa Obrera ante Trinidad (Sebastián Preziosa) y San Lorenzo contra Marquesado (Ernesto Bustos).

El domingo, el líder Atlético Alianza recibirá a Carpintería (Daniel Martínez). También se medirán Aberastain vs Rivadavia (Oscar Gómez), Árbol Verde vs San Martín (José Díaz) y Juv. Unida vs Atenas (Mauro Gómez).

La fecha se completa el lunes, con Unión vs. Desamparados (Néstor Nievas).

Todos los encuentros comienzan a las 16.30 y se jugarán con hasta 300 espectadores en cada escenario.