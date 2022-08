Este fin de semana se juega la fecha 7 del Torneo de Verano de Liga Sanjuanina de Fútbol en Primera “A”.



Este sábado, desde las 16.00, se disputan cinco enfrentamientos: 9 de Julio vs. Árbol Verde, Marquesado vs. Del Bono, Villa Obrera vs. Trinidad, San Lorenzo vs. Alianza y Desamparados vs. Rivadavia.

El domingo: Unión vs. Juventud Zondina, San Martín vs. Sarmiento, Juventud Unida vs. Atenas y Aberastain vs. Colón Junior.

Lunes: Peñarol vs. Carpintería.