Argentina va hacia una “apertura de fronteras cuidada y con protocolos”

Así lo indicó Florencia Cargnano, la directora nacional de Migraciones, quien precisó también que a partir de este viernes podrán ingresar turistas de paìses limítrofes con vacunación completa y PCR negativo.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la Argentina “va hacia una apertura de fronteras cuidada, con protocolos”, y confirmó que a partir de este viernes podrán ingresar al país “turistas de países limítrofes, con vacunación completa, PCR y antígenos al llegar” sin cumplir un aislamiento.

“Vamos hacia una apertura de fronteras cuidada, con protocolos. Siempre tendremos en cuenta que los que ingresan deberán cumplir con el sistema de vacunación completo, y la realización de PCR y antígenos”, señaló Carignano en declaraciones a Radio La Red.

Sobre la posibilidad de que aumenten los vuelos que traen y llevan argentinos desde el exterior, los funcionarios indicaron que, según lo señalado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, “a partir del 1 de noviembre no se pedirán los (test) antígenos (para ingresar al país), que es lo que hoy trae mucha limitación en la cantidad de vuelos que pueden llegar a Ezeiza”.

“Los laboratorios necesitan dos horas para testear a todo un avión, darle el resultado a cada pasajero y tomar previsiones para que las muestras no se mezclen entre sí”, explicó la directora.

También consignó que la cartera de Salud estima que, por el nivel de vacunación actual, que partir del 15 de octubre se llegaría al 50% de inoculados con las dos dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el país.

“Cuando lleguemos a esa cifra, habrá que esperar 15 días para que esta gente esté inmunizada”, afirmó, y agregó que por eso se estima el 1 de noviembre como fecha en que “se sacaría el cupo de ingreso en Ezeiza”, porque se evitaría el test de antígenos al llegar.

Sin embargo, Carignano aclaró que, más allá de esa fecha, en “la decisión administrativa que está saliendo en el día de mañana va a haber un aumento considerable de vuelos, porque estamos casi en el 50% de la población vacunada con dos dosis y más del 90% con una sola dosis, lo que nos permite ir flexibilizando de a poco”.

La funcionaria recordó además que, “a partir del viernes pasado, los argentinos están pudiendo ingresar con el esquema completo de vacunación sin tener que hacer cuarentena”, y agregó que, “a partir de mañana, la diferencia es que entran turistas de países limítrofes, con vacunación completa, PCR y antígenos al llegar”.

“Tienen que traer por las dudas el registro, pero con la sola declaración jurada basta”, dijo sobre las condiciones para demostrar la condición de vacunados.

En ese sentido, contó que el lunes pasado habilitaron, junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, “el paso fronterizo terrestre más grande, que es el de Iguazú”, en Misiones, a modo de prueba piloto, para el ingreso de ciudadanos brasileños.

No obstante, anticipó que, desde este viernes, “se hace extensiva esta habilitación a todos los países limítrofes siempre y cuando el ingreso sea por corredor seguro” es decir que haya un laboratorio habilitado en ese lugar para los turistas.

Carignano explicó que ya los han instalado en el Cristo Redentor en Mendoza, Iguazú, Colonia Exprés, Buquebús, y hoy están habilitando el aeropuerto y el puerto de Tierra del Fuego.

Además aclaró que quienes no estén vacunados deberán seguir cumpliendo con un período de aislamiento, sean adultos o menores de edad no vacunados.

Finalmente habló sobre las limitaciones para viajar a varios países que enfrentan los vacunados con la rusa Sputnik V, e indicó que se espera una habilitación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos esperando, no es algo que dependa de la Argentina. Son 70 Estados en los cuales se aplicó la Sputnik V. Se tendrá que solucionar de una manera u otra. Es un tema geopolítico”, indicó la funcionaria, quien sostuvo que la vacuna rusa es “excelente”, pero hay “cuestiones políticas que tiene que solucionarse”.

En el edificio Central de la UNSJ, se realiza el acto de Lanzamiento de la Feria Educativa Virtual 2021.

En la oportunidad, están presentes, el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, el ministro de Educación de la provincia, Felipe De los Ríos y el rector Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea.

La apertura del acto, estuvo a cargo de Tadeo Berenguer, quien tras darles la bienvenida a las distintas autoridades, dijo que siempre estamos dispuestos a difundir esta tarea que año a año se renueva, a toda la comunidad, a nuestros jóvenes sanjuaninos y argentinos las ofertas que nuestras universidades e institutos superiores de la provincia ponen a disposición de todos ellos.

“Quisiera decir que el sistema de Educación Superior en general, y en particular el de la UNSJ esta a disposición de todos los jóvenes a través de este largo recorrido podrán conocer nuestras carreras y servicios como sistemas de becas, de comedor, sistemas deportivos y recreativos, espacios de inclusión y de contención.

Los jóvenes van a encontrar mucho mas que una carrera dentro de esta oferta. Los jóvenes no están solos, nuestro sistema los esta acompañando en una de las universidades mas prestigiosas”, sostuvo el rector de la UNSJ, al poner a disposición esta oferta educativa.

La modalidad este año de virtual debido a las condiciones sanitarias vigente

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!